Top-Themen der Woche: Lufthansa-Jubiläum, Iran-Krise und Lufthansa-Streiks

In den letzten Wochen dominierten die Verkehrszahlen, Unternehmenskennziffern und die Auswirkungen der Kerosinkrise die Debatte im Luftverkehr. Die Artikel der Woche konzentrieren sich auf die wichtigsten Entwicklungen aus dem Bereich Verkehr & Statistik, darunter die Auswirkungen der Iran-Krise auf die Lufthansa Group und die Auswirkungen des Iran-Krieges und Lufthansa-Streiks auf Fraport.

Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der Verkehrszahlen sowie die wichtigsten Meldungen des Monats zu Statistiken und Prognosen. Im Luftverkehr bestimmten in den vergangenen Wochen vor allem Verkehrszahlen, Unternehmenskennziffern und die Folgen der Kerosinkrise die Debatte.

Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen aus dem Bereich Verkehr & Statistik. Das sind unsere Top-Themen der Woche: Wie die Lufthansa Group ihren Quartalsverlust trotz Iran-Krise verringert und warum sie an ihrer Jahresprognose festhält. Weshalb Fraport trotz Iran-Krieg und Lufthansa-Streiks im ersten Quartal besser abschneidet, der Verkehr in Frankfurt im April aber deutlich einbricht.

Zudem geht es um rückläufige Passagierzahlen an deutschen Flughäfen im April, um die Belastungen für Europas Tourismus durch ausbleibende Gäste aus Asien und den Golfstaaten sowie um die Frage, wie stark der Iran-Krieg die Ticketpreise in Europa nach oben treibt. Anlässlich des 100-jährigen Lufthansa Jubiläums zieren derzeit ganz besondere Flugzeuge in blauer Sonderlackierung die Flotte der deutschen Airline.

Ronald Wild, Designer bei der Lufthansa, erklärt im Interview mit airliners.de, wie das Jubiläumsdesign entstand, wieso die A380 die größte gestalterische Herausforderung war – und warum das Corporate Design einer Airline Geduld erfordert





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