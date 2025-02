Topic: Der Druck hinter den Beats

Star-DJ Topic spricht über den Druck, Konsum und die Stille nach dem letzten Ton.

Das Leben eines DJs mag wie eine einzige Party wirken, doch hinter den Lichteffekten und den tanzenden Massen lauern Schattenseiten. Topic, der Star-DJ, der die größten Festival s der Welt zum Beben bringt, kennt diese Schattenseiten nur zu gut. In einem exklusiven Interview spricht er offen über den Druck , den Konsum und die Stille nach dem letzten Ton. \„Als DJ ist es eher abnormal, nicht zu konsumieren – sei es Alkohol oder andere Drogen. Der Druck von außen ist groß“, verrät Topic.

Er beschreibt, wie er selbst überrascht war, wie oft Künstler mit Drogen in Berührung kommen und dass dies einige Kollegen vor große Schwierigkeiten stellt. Um sich selbst zu schützen, setzt er auf klare Grenzen: „Ich persönlich neige zu Extremen – ganz oder gar nicht. Deshalb achte ich genau darauf, mit wem ich mich umgebe. Meine Eltern und Freunde haben ein gutes Auge auf mich und bremsen mich, wenn nötig.“\Früher griff er noch vor jedem Auftritt zum Alkohol, um die Nervosität zu lindern. Heute hat er seine Balance gefunden. „Eine ständige Party macht am Ende kein Körper mit“, weiß er. Schlimmer als die Stille nach einem Auftritt ist für ihn das Loch nach einer langen Tour, wenn der Kalender plötzlich leer ist. „Das fühlt sich an wie ein After-Tour-Blues“, beschreibt er nachdenklich. In solchen Momenten wendet er sich Sport, seiner Familie und Pausen zu. Topic betont: „In Zeiten des Erfolgs wird man auf ein Podest gehoben – wenn dann mal ein Song floppt, ist man plötzlich der Loser. Ich bin mittlerweile aber so gefestigt, dass mir das egal ist.





