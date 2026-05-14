Topklubs für Valverde: PSG, Manchester United, Manchester City und Real Madrid beobachten die Situation bei den Königlichen

Nachdem Federico Valverde involviert war in einem Kabinen-Eklat, zeigen sich Topklubs für den Mittelfeldstar in Stellung. Paris Saint-Germain hat Kontakt aufgenommen, auch wenn es zunächst informell war. Manchester United, Manchester City und Real Madrid beobachten die Situation bei den Königlichen. Manchester United plant einen Transfer-Angriff, Manchester City hat Valverde bereits im vergangenen Sommer auf der Liste. Auch PSG hat Valverde in der Vergangenheit auf dem Zettel gehabt, aber ein Transfer galt lange als ausgeschlossen. Jetzt könnte sich die Lage ändern, zumindest aus Sicht von PSG.

Nachdem Federico Valverde (26) in einem Kabinen-Eklat involviert war, zeigen sich Topklubs für den Mittelfeldstar in Stellung. Paris Saint-Germain hat Kontakt aufgenommen, auch wenn es zunächst informell war.

Manchester United, Manchester City und Real Madrid beobachten die Situation bei den Königlichen. Manchester United plant einen Transfer-Angriff, Manchester City hat Valverde bereits im vergangenen Sommer auf der Liste. Auch PSG hat Valverde in der Vergangenheit auf dem Zettel gehabt, aber ein Transfer galt lange als ausgeschlossen. Jetzt könnte sich die Lage ändern, zumindest aus Sicht von PSG.

Federico Valverde selbst sieht keine Notwendigkeit für einen Abschied, aber die jüngsten Ereignisse könnten Bewegung in die Personalie bringen. Sollte es zu Gesprächen kommen, würde ein Transfer teuer werden. Laut Bericht wird der Marktwert des Real-Stars auf 100 bis 120 Millionen Euro geschätzt und sein Vertrag läuft noch bis 2029. Beide Spieler wurden intern bestraft, Valverde muss eine Geldstrafe von rund 500.000 Euro zahlen, eine sportliche Sperre gab es nicht.

Derzeit kuriert der Mittelfeldmann eine Verletzung aus und trainiert individuell. Laut AS will Valverde trotz aller Spekulationen aktuell bei Real bleiben





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