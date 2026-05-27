Topstars wie Sabalenka verlangen mehr Geld von den Grand Slams

Die Superstar Jannik Sinner und andere Topstars fordern mehr Geld von den Grand Slams, da die Einnahmen der Turniere an die Profis gehen, während andere Sportarten oder Ligen wie NBA oder NFL viel mehr Einnahmen für die Profis abführen. Sabalenka trägt mehrere Ketten mit hohem Wert, während sie für die French Open spielt.

in Paris. Sie und ihre Mitstreiter, u. a. Superstar Jannik Sinner (24) fordern mehr Geld von den Grand Slams . Schlappe 15 Prozent der Einnahmen der Grand-Slam-Turniere gehen an die Profis.

In anderen Sportarten oder auch Ligen wie NBA oder NFL, sind es beträchtlich mehr, teilweise über 50 Prozent. Sabalenka & Co. fordern 22 Prozent der Einnahmen. Nur Tage später ist die Belarussin, die sich gegen den Vorwurf verwehrt, den Hals nicht vollkriegen zu können, auf dem Centre Court bei ihrem Sieg gegen die Jessica Bouzas Maneiro (23) zu sehen, mit mehreren Ketten, die Schmuckexperten mit insgesamt 86.000 Euro taxieren.

Das ist in etwa so viel, wie die 87.000 Euro, die die Spanierin nach ihrer Niederlage mit nach Hause nimmt. Teuren Schmuck bei der Arbeit zu tragen, aber mehr Geld zu fordern, obwohl Sabalenka mit 12,8 Mio. Euro 2025 so viel verdiente, wie keine andere Sportlerin, wie passt das zusammen? Sie sagte vor dem Turnier: „Es geht nicht um mich.

Es geht um die Spielerinnen und Spieler auf den hinteren Plätzen der Weltrangliste.

“ Aber auf die Erhöhung, sollte die Forderung irgendwann durchkommen, zu verzichten und sie ebenfalls den schlechter Platzierten zukommen zu lassen, soweit reicht die Nächstenliebe bei Sabalenka und den anderen Topstars nicht. Zumindest sprach noch niemand davon. Sabalenka hat eine Partnerschaft mit dem New Yorker Designer Material Good. Die drei Halsketten und ein Paar Ohrringe, die das Unternehmen ihr für die French Open zur Verfügung gestellt hat, sollen einen Wert von im Wert von 127.000 Euro haben.

Die drei Ketten haben zusammen mehr als 200 Karat an Granat und 23 Karat an Diamanten. Stören die Ketten beim Spielen nicht beim Spielen, um es mal auf die Praxistauglichkeit herunterzubrechen? Die viermalige Grand-Slam-Siegerin: „Ich fühle nicht wirklich die Schwere, aber ich kann mir vorstellen, wie es von außen aussieht. Eigentlich soll es noch eine dritte Halskette geben, aber ich dachte: Okay, das wäre wahrscheinlich zu viel.

Also trug ich nur zwei.

“ Warum trägt man beim Sport überhaupt Schmuck? „Für mich ist es wichtig, gut auszusehen. Wenn ich mich gut fühle, bin ich besser und fühle mich großartig.

“ Als sie erfuhr, dass ihr Schmuck nahezu genauso viel wert ist wie das Geld, das ihre Gegnerin aus der ersten Runde als Preisgeld bekommt, sagte Sabalenka: „Ich sehe nicht wirklich, was diese beiden völlig unterschiedlichen Dinge miteinander zu tun haben. Wie ich schon sagte, geht es überhaupt nicht um mich. Ich kämpfe nur für Spieler mit niedrigerem Weltranglistenplatz, die wirklich darum kämpfen, in dieser Tenniswelt zu überleben.





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