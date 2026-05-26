Torben Blech muss Leichtathletik-Europameisterschaft verpassen

Der Stabhochspringer Torben Blech ist bei einem Unfall schwer verletzt worden und muss die Leichtathletik-Europameisterschaft verpassen.

Torben Blech ist bei einem Unfall schwer verletzt worden und muss die Leichtathletik-Europameisterschaft verpassen. Der Stabhochspringer verfehlte bei einem Wettkampf in Bad Bergzabern die Matte und verletzte sich schwer am Knie.

Das Unglück ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag. Bei einem Versuch über 5,45 Meter kam Torben Blech zu weit nach rechts und landete unglücklich neben der Matte. Das Video des verhängnisvollen Sprungs postete er selbst auf Instagram.

"Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Meinem Kopf ist zum Glück nichts passiert", sagte der Leverkusener der "Siegener Zeitung": "Wie es dazu gekommen ist, kann ich technisch gar nicht beschreiben. Das ist das erste Mal, dass mir das in sieben Jahren passiert ist.

" Sein linkes Knie sei schwer verletzt, schrieb der 31-Jährige bei Instagram, die genaue Diagnose wolle er in den nächsten Tagen mitteilen. Die Wettkampfstätte hatte er gestützt verlassen müssen, die Leichtathletik-EM in Birmingham (10. bis 16. August) wird er verpassen. Torben Blech ist ein erfahrener Leichtathlet, der in den vergangenen Jahren bereits mehrere Erfolge gefeiert hat.

Seine Karriere war jedoch von verschiedenen Verletzungen geprägt, die ihn immer wieder zurückwarf. Trotzdem blieb er fest an seinem Traum und arbeitete hart, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Doch nun muss er sich einer schweren Verletzung ergeben und seine Pläne für die Leichtathletik-Europameisterschaft aufgeben. Die Leichtathletik-Gemeinschaft steht hinter ihm und wünscht ihm eine schnelle Genesung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob Torben Blech noch in diesem Jahr wieder auf die Matte springen kann





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torben Blech Leichtathletik-Europameisterschaft Unfall Verletzung Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Torben Blech: Stabhochspringer schwer verletzt und Saison beendetDer deutsche Stabhochspringer Torben Blech ist bei einem Meeting in Bad Bergzabern schwer verletzt worden und beendet damit seine Saison.

Read more »

Stabhochspringer Blech bei Wettkampf-Unfall schwer verletztBad Bergzabern - Stabhochspringer Torben Blech muss die Saison nach einem schweren Wettkampf-Unfall beenden. «Schwere Zeiten stehen bevor. Schwere

Read more »

Stabhochspringer Blech bei Wettkampf-Unfall schwer verletztStabhochspringer Torben Blech verletzt sich schwer. Er selbst postet ein Video von dem schlimmen Unfall. Für die kommenden Tage kündigt er weitere Informationen...

Read more »

Stabhochspringer Blech landet neben der Matte und verpasst EMEr versuchte noch vergeblich, nach der Latte zu greifen: Stabhochspringer Torben Blech stürzte bei einem Wettkampf auf den Asphalt und muss die Saison beenden. Vor allem sein linkes Knie ist stark lädiert.

Read more »