Torben Blech: Stabhochspringer schwer verletzt und Saison beendet

Der deutsche Stabhochspringer Torben Blech ist bei einem Meeting in Bad Bergzabern schwer verletzt worden und beendet damit seine Saison.

Der deutsche Stabhochspringer Torben Blech ist bei einem Meeting in Bad Bergzabern schwer verletzt worden. Der 31-jährige mehrfache deutsche Hallenmeister sprang aus knapp fünfeinhalb Metern Höhe neben die Matte und beendet damit seine Saison.

Blech teilte auf Instagram mit, dass er schwer verletzt und eine schwere Zeiten vor sich hat. Er wird in den nächsten Tagen weitere Informationen geben. Bei seinem ersten Versuch über seine Einstiegshöhe von 5,45 Metern geriet der EM-Sechste von 2024 leicht aus dem Gleichgewicht und landete neben der Matte. In einem Video, das Blech auf Instagram geteilt hat, ist zu sehen, wie er das Unglück während des Sprungs bereits ahnt.

Er versucht noch, nach der gerade übersprungenen Latte zu greifen, kann den Sturz aber nicht mehr verhindern. Der Stabhochspringer hat aber noch Glück im Unglück, da er mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet ist. Sein linkes Knie ist jedoch sehr stark verletzt und der genaue Befund muss noch bestätigt werden. Blech wird den Befund in der kommenden Woche auf Instagram bekanntgeben.

Der ehemalige Weltrekordhalter Renaud Lavillenie und der Zehnkampf-Legende Frank Busemann haben dem Olympiateilnehmer eine schnelle Genesung gewünscht





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torben Blech Stabhochsprung Bad Bergzabern Saisonende Verletzung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stimmen zum Pokalfinale: „Es war die Krönung einer großartigen Saison”Der FC Bayern gewinnt den DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart durch einen Hattrick von Harry Kane. Die Münchner holen das Double. Die Stimmen zum Spiel.

Read more »

Trotz Final-Pleite: VfB mit Saison 'sehr, sehr zufrieden'Berlin - Trotz der Entthronung im DFB-Pokal ist Fußball-Nationalspieler Angelo Stiller «stolz» auf die Saison des VfB Stuttgart. Auch Sportvorstand

Read more »

Rot-Weiss Essen krankt den Abstiegsrisiken | Torben Müsel entscheidet im Relegationsspiel gegen Greuther FürthRot-Weiss Essen hat mit einem fulminanten Freistoß durch Torben Müsel (62.) das Dreikampf-Rückspiel der Saison 2022/23 der 3. Liga gegen Greuther Fürth in die 2. Bundesliga verhaftet. Der deutsche Meister von 1955 hatte zuvor eine 14-jährige Durststrecke ohne Profispiel ολοκληert und nun hofft, endlich wieder in der 2. Bundesliga zu spielen.

Read more »

Schumacher erzielt beste Platzierung seiner Rookie-Saison im IndyCar und beendet Saison als bester NeulingDer 27-jährige Max Schumacher fuhr bei seiner ersten Teilnahme an dem legendären Ovalrennen und zeigte eine hervorragende Leistung, da er die bislang beste Platzierung in seiner Rookie-Saison im IndyCar erzielte und am Ende des Rennens als bester Neuling abkam.

Read more »