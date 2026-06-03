Torben Müsel wechselt zum 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat den Offensivmann Torben Müsel verpflichtet. Der frühere Lautern-Profi erzielte für RWE in 141 Pflichtspielen 27 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Es ist offiziell! Der 1. FC Magdeburg hat den Offensivmann Torben Müsel (26) verpflichtet. Der frühere Lautern-Profi erzielte für RWE in 141 Pflichtspielen 27 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor.

Sportchef Peer Jaekel schwärmt: hat zuletzt in der 3. Liga gezeigt, dass er ein absoluter Top-Scorer ist, der über reichlich Erfahrung und Spielverständnis verfügt. Besonders auffällig ist sein gutes Timing in der Box. Dort findet er immer wieder die richtigen Räume und Positionen.

Und Jaekel stellt gleich auch noch eine Forderung auf. Wir erwarten, dass Torben auch bei uns aus dem Mittelfeld heraus Torgefahr ausstrahlt, weil er mutig nach vorne denkt und auch aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann. Insgesamt ist er ein Spieler, der unserem Team mit seiner Präsenz und seinem Offensivdrang sofort weiterhelfen wird. Müsel hat sich sehr früh gezeigt, was mir persönlich ein tolles Gefühl gegeben hat.

Entsprechend freue ich mich darauf, meinen Traum vom Zweitliga-Fußball in Magdeburg anzugehen und künftig für den FCM zu spielen. Zuvor hatte der Klub noch eine andere Personalie festgezurrt. Außenverteidiger Herbert Bockhorn (31), dessen Vertrag zum 30. Juni ausgelaufen wäre, bleibt nun doch beim FCM.

Dabei war Bockhorn nach dem letzten Zweitliga-Heimspiel gegen Kaiserslautern (0:1) schon von den fast 29.000 Fans verabschiedet worden. Doch intern liefen die Gespräche weiter. Mit Erfolg! Sportchef Peer Jaekel (43): Wir freuen uns sehr, dass Herbie sich entschieden hat, seinen Vertrag zu verlängern.

Er hat in der entscheidenden Endphase der Saison richtig Fahrt aufgenommen. Mit seinen Leistungen hat er einen wichtigen Teil beigetragen, dass wir unser gemeinsames Ziel Klassenerhalt erreicht haben. Auf Bockhorn wartet jetzt das nächste Highlight: Erstmals reist er zur ugandischen Nationalmannschaft. In Marokko trifft Uganda in Testspielen in Tansania und auf Madagaskar





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Torben Müsel 1. FC Magdeburg Fußball Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sound der Sehnsucht: So war der Auftritt von Element of Crime im Ulmer ZeltNach zwei vergeblichen Anläufen klappt es endlich mit dem Konzert von Element of Crime im Ulmer Zelt. Die Indie-Rockband bietet ihren rund 1000 Fans das volle Programm.

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »

Preiswerte E-Autos für den StadtverkehrEine Auswahl an günstigen E-Autos für den Stadtverkehr. Der Dacia Spring electric, der Citroën C3, der Hyundai Inster, der Fiat Grande Panda, der Renault 5 E-Tech, der Citroën C3, der Renault Twingo E-Tech, der Opel Corsa electric, der Kia EV2 und der Fiat 500e sind einige der günstigen E-Autos für den Stadtverkehr.

Read more »

1. FC Magdeburg verpflichtet Torben Müsel aus EssenMagdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat Angreifer Torben Müsel verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Rot-Weiss Essen ablösefrei an die

Read more »