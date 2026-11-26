Torge Paetow fordert Stabilität bei Preußen Münster. Das Heimspiel am Samstag gegen den SC Verl ist entscheidend für Trainer Thomas Wörle und die Abwehr.

Torge Paetow sieht sich in einer herausragenden Verfassung und ist bereit, Preußen Münster in der kritischen Phase der 3. Liga zu stabilisieren. Der 31-jährige Routinier der Innenverteidigung versichert, dass er fit ist und sofort in die Startelf zurückkehren kann, sollte Cheftrainer Thomas Wörle ihm vertrauen. Paetow, der auch die Kapitänsbinde trägt, zielt damit direkt auf das am Samstag stattfindende Heimspiel im LVM-Stadion ab. Dieses Duell gegen den SC Verl ist für den Verein von zentraler Bedeutung, um die drohende sportliche Krise abzuwenden und die Defensive wieder in Ordnung zu bringen.

Defensive Probleme und strategischer Umbruch

Die Defensive von Preußen Münster befindet sich in einer tiefen Krise, die dringend behoben werden muss. Mit 29 Gegentoren in 15 Spielen hat das Team eine der schlechtesten Abwehrleistungen der gesamten Liga aufzuweisen. Dies wurde insbesondere durch die klare 0:4-Niederlage im Auswärtsspiel gegen TSG Hoffenheim verdeutlicht, bei der die Defensive komplett versagte. Trainer Thomas Wörle steht unter immensem Druck und muss sofort nach Lösungen suchen, um das Chaos in der letzten Reihe zu beseitigen. Die Erfahrung von Torge Paetow ist dabei eine der wichtigsten Stützen, um die defensive Linie wieder zu sortieren und das Vertrauen in die eigene Struktur zurückzugewinnen.

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Besondere Motivation für Torge Paetow

Das bevorstehende Match gegen den SC Verl hat für Torge Paetow eine persönliche Dimension, die über die reine Sportlichkeit hinausgeht. Bevor er im Sommer 2024 zu Preußen Münster wechselte, war er zwei Jahre lang fester Bestandteil und Kapitän des SC Verl. Er absolvierte 71 Ligaspiele für den Verein und knüpfte dort persönliche Bande. Unter den aktuellen Spielern der Ostwestfalen kennt er noch den Mittelfeldmann Yari Otto sowie den Ersatztorhüter Fabian Pekruhl. Auch im Umfeld, einschließlich Massagen und Betreuern, trifft er auf alte Bekannte. Paetow erinnert sich positiv an seine Zeit in Verl und bezeichnet den Club als einen Ort mit besonderer Bedeutung für seine Karriere, was ihn zusätzlich motiviert, bei der Rückkehr auf den Platz zu überzeugen.

Existenzielle Notwendigkeit des Sieges

Der sportliche Kontext dieses Spiels ist existenziell für beide beteiligten Mannschaften. Preußen Münster liegt derzeit auf Platz 15 der Tabelle und hat in den letzten neun Begegnungen nur fünf Punkte eingesammelt. Trainer Thomas Wörle muss zwingend einen Sieg einfahren, um seinen Job zu behalten, nachdem er bereits nach nur fünf Monaten im Amt unter starkem Kritikdruck steht. Der SC Verl befindet sich in einer ähnlichen prekären Lage mit Platz 18 und einer Serie von fünf Niederlagen in Folge. Für beide Seiten gilt die einfache, aber harte Logik: Ein Sieg ist notwendig, um nicht weiter abzurutschen, während eine Niederlage die sportliche Lage extrem verschärfen würde. Es ist ein Duell, in dem beide Teams versuchen, ihren Job zu sichern.

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Fokus auf die Fans und psychologische Stärke

Torge Paetow betont die Notwendigkeit, den psychologischen Druck zu ignorieren und sich vollständig auf die sportliche Aufgabe zu konzentrieren. Die Stimmung im Team um die Adlerträger ist zwar angespannt, aber von hoher Fokusstärke geprägt. Paetow geht als Vorbild voran und versucht, eine positive Atmosphäre zu schaffen, um die Konzentration auf dem Feld zu halten. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die Beziehung zu den Fans. Das Verhalten der rund 600 mitgereisten Anhänger in Hoffenheim, die sich nach der Niederlage frustriert von der Mannschaft abwandten, hat Paetow nachhaltig beeindruckt. Er bezeichnet diese Reaktion als absolut verständlich und erklärt, dass der Verein eine Verpflichtung habe, die treuen Unterstützer durch eine überzeugende Leistung wieder auf ihre Seite zu ziehen.

Ausblick auf das Heimspiel im LVM-Stadion

Das Ziel ist es, gemeinsam mit den Fans im prall gefüllten LVM-Stadion vor der Fiffi-Gerritzen-Tribüne einen wichtigen Triumph zu feiern. Dieser Sieg könnte als eine der entscheidenden Wendezeiten in der aktuellen Saison gewertet werden. Paetow ist fest davon überzeugt, dass Preußen Münster das Spiel für sich entscheiden wird, sofern die Defensive standhält und die Angriffe treffsicherer agieren. Der erfahrene Defensivspieler hofft, durch seine Rückkehr in die Startelf nicht nur die taktischen Lücken zu schließen, sondern auch die moralische Unterstützung für das gesamte Team zu liefern. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Vorbereitung, um die Defensive zu stabilisieren und die Fans mit einer Leistungssteigerung zu belohnen, die eine weitere Talfahrt verhindert.