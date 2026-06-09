Torhüter-Rotation im DFB-Team: Ena Mahmutovic erhält Chance gegen Slowenien

Vor dem letzten WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien rotiert Bundestrainer Christian Wück im Kader. Überraschend erhält die junge Ena Mahmutovic den Vorzug im Tor vor Stina Johannes.

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen blickt auf eine äußerst erfolgreiche Phase in ihrer aktuellen Qualifikationskampagne zurück. Nach einem fulminanten Auftritt in Köln, bei dem man sich mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Norwegen durchsetzen konnte, ist das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien bereits fest in der Tasche.

Dieser Erfolg hat den Druck für die kommenden Begegnungen spürbar gemindert und gibt Bundestrainer Christian Wück die Möglichkeit, taktisch zu experimentieren und jungen Talenten eine Plattform zu bieten. Am Dienstagabend steht nun das abschließende Gruppenspiel in Ljubljana gegen Slowenien an, eine Partie, die sportlich zwar kaum noch Auswirkungen auf die Tabellensituation hat, da die deutsche Mannschaft ihren ersten Platz sicher behalten wird, jedoch in personeller Hinsicht für großes Aufsehen sorgt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei die Besetzung der Torhüterposition.

Die langjährige Nummer eins, Ann-Katrin Berger, wird in diesem Spiel eine wohlverdiente Pause einlegen. Die Entscheidung ist auch gesundheitlich begründet, da Berger vor etwa zwei Wochen während eines Spiels ihres US-amerikanischen Clubs Gotham FC in New York unglücklich mit einer Gegenspielerin kollidierte und eine schmerzhafte Bauch-Prellung erlitt. Trotz dieser Verletzung bewies die Torhüterin großen Kampfgeist und stand beim entscheidenden Spiel gegen Norwegen im Tor, wo sie mit mehreren glanzvollen Paraden maßgeblich zum Sieg beitrug.

Da Berger jedoch erst 35 Jahre alt ist und ihre internationale Karriere bis zur kommenden Weltmeisterschaft fortsetzen möchte, ist ein vorsichtiges Management ihrer physischen Verfassung essenziell, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Planung des DFB. Die dadurch entstandene Vakanz im Tor führte zu einer spannenden Entscheidung innerhalb des Kaders, da hinter Berger keine feste Hierarchie zwischen den potenziellen Nachfolgerinnen besteht.

In einem direkten Vergleich zwischen Ena Mahmutovic vom FC Bayern München und Stina Johannes vom VfL Wolfsburg fiel die Wahl von Christian Wück überraschend auf die jüngere Spielerin. Während Stina Johannes mit fünf Länderspielen bereits über mehr internationale Erfahrung verfügt, bekommt die 22-jährige Mahmutovic nun das Vertrauen. Für Mahmutovic ist dies erst der zweite Einsatz im Nationaltrikot, nachdem sie bereits im Dezember 2024 beim Spiel gegen Italien zum Einsatz gekommen war, welches die deutsche Mannschaft leider mit 1:2 verlor.

Dennoch wird ihre Entwicklung in den letzten zwei Jahren als rasant bezeichnet. Der Aufstieg von Ena Mahmutovic ist beispielhaft für eine steile Karrierekurve im Frauenfußball. Vor zwei Jahren wechselte sie vom MSV Duisburg an die Isar zum FC Bayern München und konnte sich dort in kürzester Zeit gegen die Konkurrenz durchsetzen.

In der aktuellen Saison war sie mit 31 Einsätzen in 41 Spielen die unangefochtene erste Wahl der Münchnerinnen und feierte mit ihrem Team sowohl die Meisterschaft als auch den Gewinn des DFB-Pokals. Diese konstante Leistung auf Vereinsebene hat sie nun in die Gunst des Bundestrainers gebracht. Mahmutovic hat die Chance, sich gegen Slowenien zu beweisen und ein deutliches Ausrufezeichen in Richtung der Zukunft zu setzen.

Langfristig betrachtet steht der Deutsche Fußball-Bund vor der Herausforderung, die Nachfolge von Ann-Katrin Berger zu regeln. Es bleibt fraglich, ob Berger auch noch bei der Heim-Europameisterschaft 2029 antreten wird, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits 38 Jahre alt sein wird. Daher läuft im Hintergrund bereits eine detaillierte Analyse, wer die Fähigkeit besitzt, die Verantwortung als Nummer eins dauerhaft zu übernehmen.

Für Ena Mahmutovic ist das Spiel in Ljubljana daher weit mehr als nur ein freundschaftliches Qualifikationsspiel; es ist eine Prüfung ihrer mentalen Stärke und ihrer Fähigkeit, auf höchstem Niveau zu performen, während das gesamte Land auf die Entwicklung der neuen Generation blickt





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