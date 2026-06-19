Tori Penso: US-Amerikanerin verkündet Rekord und begeistert mit Schiedsrichterleistung

Tori Penso, 39, hat mit ihrer Schiedsrichterleistung in einem Männer-Turnier die zweite Frau in der Geschichte eines solchen Turniers verkündet. Tori Penso leitete das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika (1:1) und erntete dafür hochkarätiges Lob, nicht zuletzt von Patrick Ittrich, dem früheren Bundesliga-Schiedsrichter. Patrick Ittrich lobte Pensos Schiedsrichterleistung und nannte sie die beste bis jetzt bei dieser WM. Besonders beeindruckt war er von Pensos Umgang mit den Spielern.

Tori Penso , 39, hat mit ihrer Schiedsrichter leistung in einem Männer-Turnier die zweite Frau in der Geschichte eines solchen Turniers verkündet. US-Amerikanerin Tori Penso leitete das Spiel zwischen Tschechien und Südafrika (1:1) und erntete dafür hochkarätiges Lob , nicht zuletzt von Patrick Ittrich , dem früheren Bundesliga- Schiedsrichter .

Patrick Ittrich lobte Pensos Schiedsrichterleistung und nannte sie die beste bis jetzt bei dieser WM. Besonders beeindruckt war er von Pensos Umgang mit den Spielern. Sie legt die Hand auf, lächelt, lacht zwischendurch und setzt gleichzeitig klare Grenzen und spricht die Spieler direkt an.

"Die Art und Weise, wie sie mit Spielern umgeht, ist außerordentlich gewesen", sagte Ittrich. Tori Penso hat ihre Karriere bescheiden begonnen: Mit 14 Jahren wurde sie Schiedsrichterin, um ihr Taschengeld aufzubessern. Mit 18 absolvierte sie ein "Olympic Development Program" in Alabama, pfiff während ihres Studiums Spiele und kündigte schließlich sogar ihren Job bei einer Werbeagentur, um Profi-Schiedsrichterin zu werden. Seit 2021 ist sie Fifa-Offizielle.

Als Tori Penso Anfang Juni zur WM aufbrach, schrieb sie auf Instagram: "Es ist an der Zeit, der Welt zu zeigen, was möglich ist, wenn man groß träumt.

" Tori Penso hat ihre Karriere mit viel Selbstfürsorge und hartem Training vorangetrieben und ist nun eine erfolgreiche Schiedsrichterin. Besonders hervorzuheben ist ihre soziale Präsenz in den sozialen Medien





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