Wenn Erling Haaland strahlt, gehen neue Welten auf. Doch dem Norweger ist dieser Tage nicht nach Freude. Sein Klub Manchester City nimmt sich eine November-Krise. Das schmerzt ihn sehr. Zweifel überlagern alle Gedanken.

Wenn Erling Haaland strahlt, gehen neue Welten auf. Doch dem Norweger ist dieser Tage nicht nach Freude. Sein Klub Manchester City nimmt sich eine November-Krise.

Das schmerzt ihn sehr. Zweifel überlagern alle Gedanken. Erling Haaland haderte nach dem erneuten Rückschlag mit sich und den Gesetzen des Sports: "Fußball ist so einfach und so schwierig", sagte der Stürmer von Manchester City nach dem 2:2 in der Champions League gegen die SSC Neapel bei TNT Sports: "Wenn man gewinnt, ist alles leicht und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wenn man nicht gewinnt, fängt man an, alles zu hinterfragen.

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" Gewonnen hatten die Skyblues mal wieder nicht, das Remis gegen Neapel war das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. "Wir haben es geschafft, zweimal zurückzukommen", versuchte Haaland bei BeIN Sports noch das Positive hervorzuheben. Ayyoub Bouaddi und Rayan Cherki glichen Neapels Treffer durch Rasmus Höjlund und Noa Lang jeweils aus. Doch insgesamt tat sich City einmal mehr schwer, was mitunter auch daran lag, dass Haaland, der am Dienstagabend als Kapitän fungierte, kaum in das Spiel seines Teams eingebunden war.

Er hatte den Abend über nur 14 Ballkontakte, kein anderer Startelfspieler beider Mannschaften war weniger involviert.

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"Mit oder ohne Binde fühle ich große Verantwortung", betonte der hadernde Norweger, "alles was ich tun möchte, ist, meine Leistung für den Klub abzurufen und Spiele für ManCity zu gewinnen, und aktuell tun wir das nicht. Das tut weh...

"Auch in der Torschützenliste der Champions League musste Haaland seinen ewigen Widersacher Kylian Mbappé an sich vorbei ziehen lassen. Der Franzose traf beim 5:1 von Real Madrid gegen PSV Eindhoven gleich doppelt und steht nun bei sechs Treffern nach fünf Spieltagen. Mbappé hat nun in sieben aufeinanderfolgenden Spielen der Königsklasse getroffen. Davon kann Haaland momentan nur träumen.

Aber aufgrund der sportlichen Krise könnte er immerhin zwei Bonusspiele bekommen. Denn nach dem Rückschlag in der Königsklasse muss City um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen, nach fünf Spielen stehen zehn Punkte zu Buche. Auch in der Liga lief es zuletzt nicht rund; nachdem es am Wochenende nur zu einem Remis gegen Fulham reichte, beträgt der Abstand auf den Tabellenführer FC Arsenal weiter sechs Punkte.

"Das Einzige, was wir machen können, ist, ans nächste Spiel zu denken", bemühte sich Haaland um Zweckoptimismus. Leichter wird es für die Skyblues jedoch nicht werden: Am Sonntag geht es in der Premier League zum Topspiel bei Arsenal.