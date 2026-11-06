Torreense besiegt Ararat Armenia: Zweitligist kämpft sich in Europa League Playoffs

SC União Torreense stellt ein Wunderwerk voll: Der portugiesische Zweitligist gewinnt nach 50 Minuten mit nur neun Spielern das Europa-League-Spiel mit 3:2 gegen Ararat Armenia.

Der SC União Torreense hat in der Europa League ein sensationelles Ergebnis erzielt und besiegt Ararat Armenia mit 3:2. Der portugiesische Zweitligist aus Torres Vedras beweist dabei enorme Herzhaftigkeit, obwohl das Team über weite Teile des Spiels in der Unterzahl blieb. Trotz eines Rückstands bis zur 92. Minute drehte die Mannschaft das Spiel noch erfolgreich und festigt damit ihre Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde.

Dramatisches Finale in der 95. Minute

Die entscheidende Wende ereignete sich in der 95. Minute, als Musa Drammeh aus sieben Metern Distanz einen Dropkick anbrachte und damit das 3:2 besiegelte. Dieser Treffer sorgte für explosive Reaktionen bei den 1700 Zuschauern im Stadion. Kurz zuvor hatte Javi Vázquez in der 93. Minute durch einen Kopfball den Anschlusstreffer zum 2:2 erzielt und den Weg für die Schlussphase bereitet. Die beiden 24-jährigen Akteure lieferten damit den entscheidenden Beitrag zu diesem historischen Moment.

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Überlegene Leistung trotz personeller Defizite

Torreense führte das Spiel lange Zeit nicht mit voller Stärke. Ab der 25. Minute spielte der Verein nach einer roten Karte nur noch zu zehnt, da ein schweres Foul einen Platzverweis zur Folge hatte. In der 76. Minute reduzierte der Schiedsrichter die armenische Mannschaft ebenfalls, sodass kurzzeitig beide Teams in der Unterzahl waren. Dennoch zeigte Torreense eine taktisch disziplinierte Leistung, die es trotz der personellen Nachteile ermöglichte, Druck auf das gegnerische Tor auszuüben und das Spiel umzukehren.

Großes Stadion für kleine Vereinshoffnungen

Die Begegnung fand im Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Lissabon statt, das als Ausweichstadion für Europa-League-Abende dient. Dieses Stadion hat 24.000 Plätze und war bereits Austragungsort der EM 2004. Es liegt eine Autostunde nördlich von Torres Vedras, der Heimatstadt des Vereins. Das eigentliche Heimstadion von Torreense ist für europäische Wettbewerbe nicht geeignet, weshalb man auf dieses größere venue ausweichen muss. Die Atmosphäre dort war trotz der kleinen Fangemeinde intensiv, da der Verein auf eine positive Entwicklung blickt.

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Pokalsieg als Grundlage für europäische Ambitionen

Die Qualifikation für die Europa League verdankt der Verein einem sensationellen Erfolg im portugiesischen Pokal. Im Mai besiegte Torreense im Finale den Spitzenklub Sporting Lissabon mit 2:1 nach Verlängerung. Dieser Sieg war der Schlüssel für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Aus den ersten vier Spielen in der Europa League konnte der Verein zwei Siege verbuchen und zeigt sich dabei absolut konkurrenzfähig gegenüber den etablierten Klubs. Stopira erzielte dabei im Pokalfinale gegen Benfica Lissabon den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Harte Tests für den Zweitligisten in der Folge

Trotz der starken Leistung in Europa gibt es in der nationalen Liga Schwächen. Torreense liegt auf Platz 12, hat aber mit 19,8 Millionen Euro den höchsten Marktwert unter den Zweitvertretungen und anderen Konkurrenten. Die nächsten Spiele werden anspruchsvoll. Der schottische Serienmeister Celtic Glasgow tritt in Portugal an, gefolgt von einem Auswärtsspiel bei Real Sociedad in Spanien. Diese Gegner haben es in sich, aber Torreense ist auf einem guten Weg, um in den Playoffs mitzumischen.