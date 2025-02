Torshi Shoor: Ein traditionelles persisches Rezept

Lernen Sie dieses traditionelle persische Rezept für eingelegte Gemüse kennen, das als Snack oder Beilage zum Hauptgang genossen wird.

Im Iran sind Torshi Shoor , eingelegte Gemüse, ein beliebter Snack oder Beilage zum Hauptgang. In persischen Haushalten gehören sie zum Inventar. Für 4 Portionen werden 300 Gramm Karotten, 500 Gramm Blumenkohl, 250 Gramm Mini-Gurken, 3 Knoblauchzehen, 2 Stangen Staudensellerie (ca. 150 Gramm), 4 Stängel frischer Estragon und 4 Stängel frischer Dill benötigt. Optional können Chiliflocken hinzugefügt werden. Es werden 30 Gramm Salz, 6 getrocknete Kichererbsen und Branntweinessig benötigt.

Gläser mit Schraub- oder Bügelverschluss mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern werden benötigt. Die Zubereitung von Torshi Shoor erfordert einige Vorbereitungen. Um sicherzustellen, dass das Gemüse knackig bleibt, sollte es vor der Verarbeitung vollständig trocken sein. Waschen Sie das Gemüse daher 48 Stunden im Voraus und tupfen Sie es trocken. Die Karotten müssen von den Enden befreit und in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten werden, ebenso wie die Mini-Gurken. Der Blumenkohl wird von Strunk und Blättern befreit und in Röschen geschnitten, die etwa 5 Zentimeter Durchmesser haben. Der Sellerie wird geputzt, die hellen Teile der Stängel entfernt und die dunklen Teile in 1,5 Zentimeter dicke Stücke geschnitten. Beim Befüllen des Glases ist es wichtig, die Gemüsesorten eng und ohne Löcher oder Lücken anzuordnen. Eine Viertel des Gemüses wird eingefüllt, gefolgt von einer geschälten Knoblauchzehe, einem Stängel frischer Dill und einem Stängel frischer Estragon. Zwei weitere Schichten Gemüse folgen, dann wieder Knoblauch, Dill und Estragon. Wer es scharf mag, kann Chiliflocken zwischendurch einstreuen oder einfach mehr Knoblauch verwenden. Auf die oberste, vierte Lage sowie die finale Gemüseschicht kommen dann nur noch Dill, Estragon und die getrockneten Kichererbsen. 30 Gramm Salz werden in einem Liter Wasser aufgelöst, zum Kochen gebracht und anschließend abgekühlt. Das Gemüsenglas wird zu drei Vierteln mit der Salzlauge aufgefüllt. Bis zum Glasrand wird Branntweinessig eingiesen. Frischhaltefolie wird mit großzügiger Überlappung über den Rand des Glases gezogen und gut verschlossen. Das Glas wird anschließend einmal auf den Kopf gestellt. Der Geschmack dieses beliebten persischen Snacks entwickelt sich optimal, wenn es mindestens 21 Tage lang ungeöffnet im Dunkeln und im Kühlen stehen und ziehen gelassen wird





