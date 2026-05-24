Torsten Albig, einst eines der größten Talente der SPD, sorgt derzeit für Entrüstung in seiner Partei mit Forderungen zur Zusammenarbeit mit der AfD. Albig, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gilt als der Brandmauer-Tabubrecher und war bekannt für seine politische Schnelligkeit und Schwierigkeiten. Seine Karriere begann mit einem SMS-Einsatz von Finanzminister Steinbrück an Albig, der CDU-Amtsinhaberin Angelika Volquartz referierte. Albig avancierte schnell zum Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und zeigte sich überraschend blass als Regierungschef. Der eigentliche Bruch kam im Landtagswahlkampf 2017, als Albig ein Interview über seine Ehe gab, in dem er seine Frau beschuldigte, in der Rolle als Mutter und Haushaltsmanagerin gefangen zu sein. Herausforderer Daniel Günther (52, CDU) gewann die Wahl und regiert bis heute. Albig selbst kandidierte für die Landtagswahl im Mai 2017 und scheiterte im TV-Duell mit CDU-Herausforderer Daniel Günther. Albig wurde von der SPD-Elite nicht mit einem neuen Job aufgefangen und galt vielen zunehmend als Politiker, der falsch abgebogen sei. Derzeit ist Albig Cheflobbyist für den Tabakkonzern Philip Morris Deutschland.

Torsten Albig , einst eines der größten Talente der SPD , sorgt derzeit für Entrüstung in seiner Partei mit Forderungen zur Zusammenarbeit mit der AfD. Albig, ehemaliger Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gilt als der Brandmauer-Tabubrecher und war bekannt für seine politische Schnelligkeit und Schwierigkeiten.

Seine Karriere begann mit einem SMS-Einsatz von Finanzminister Steinbrück an Albig, der CDU-Amtsinhaberin Angelika Volquartz (79) referierte. Albig avancierte schnell zum Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein und zeigte sich überraschend blass als Regierungschef. Der eigentliche Bruch kam im Landtagswahlkampf 2017, als Albig ein Interview über seine Ehe gab, in dem er seine Frau beschuldigte, in der Rolle als Mutter und Haushaltsmanagerin gefangen zu sein. Herausforderer Daniel Günther (52, CDU) gewann die Wahl und regiert bis heute.

Albig selbst kandidierte für die Landtagswahl im Mai 2017 und scheiterte im TV-Duell mit CDU-Herausforderer Daniel Günther. Albig wurde von der SPD-Elite nicht mit einem neuen Job aufgefangen und galt vielen zunehmend als Politiker, der falsch abgebogen sei. Derzeit ist Albig Cheflobbyist für den Tabakkonzern Philip Morris Deutschland





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