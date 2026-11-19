Torsten Frings landet bei DAZN im Blind-Ranking überraschend auf Platz zwei der besten deutschen Mittelfeldspieler. Er verpasst nur Lothar Matthäus und schlägt Toni Kroos.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Werder-Bremen-Legende Torsten Frings hat in der jüngsten Ausgabe der DAZN -Talkshow " Never Talk Alone" für humorvolles Erstaunen gesorgt. Bei einem blinden Ranking-Format zur Bestimmung der besten deutschen Mittelfeldspieler aller Zeiten landete der 79-malige Nationalspieler überraschend auf dem zweiten Platz. Diese Platzierung setzte ihn nur um einen Rang hinter Lothar Matthäus ein und führte dazu, dass er den aktuellen Weltstar Toni Kroos vor sich lassen musste. Die Sendung wurde gemeinsam mit Moderatorin Sylvie Walker und dem ehemaligen HSV-Star Mladen Petric aufgezeichnet.

Dramaturgie des blinden Rankings-Formats

Das zugrunde liegende Spielprinzip verlangt von den Teilnehmern eine schnelle und irreversible Entscheidung, da sie im Voraus nicht wissen, welche Namen als Nächstes eingeblendet werden. Sobald ein Spieler seinen Platz in der Rangliste zugewiesen bekommen hat, dürfen diese Positionen nachträglich nicht mehr getauscht oder geändert werden. Frings versuchte, dieses Dilemma strategisch zu umgehen, indem er bis ganz zum Schluss einen freien Platz in seiner Liste zurückhielt. Diese Taktik basierte auf der Annahme, dass der nächste Kandidat der legendäre Michael Ballack sein würde, dessen Name er ganz oben einordnen wollte.

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Unerwartete Einordnung der eigenen Person

Anstatt wie erwartet Michael Ballack zu sehen, wurde jedoch der Name von Torsten Frings selbst angezeigt. Da es zum Zeitpunkt der Einblendung keine freien Plätze mehr im oberen Segment der Rangliste gab, blieb dem ehemaligen Profi keine andere Wahl. Er musste sich gezwungenermaßen auf den zweiten Rang setzen, wodurch er automatisch vor Toni Kroos rangierte. Diese unfreiwillige "Beförderung" in die zweite Reihe der deutschen Mittelfeldgeschichte nahm Frings mit trockener Ironie und reichlich Humor auf. Seine einzige Reaktion war ein kurzes und resigniertes "Jaa guuut", das die absurde Situation perfekt zusammenfasste.

Kommentare zu den deutschen Fußball-Legenden

Nach dem überraschenden Ergebnis zeigte sich Frings dennoch vollstes Verständnis für die hierarchische Struktur der Rangliste. Er hob hervor, dass Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus die größten Fußball-Legenden darstellen, die das deutsche Spiel bisher hervorgebracht haben. In seiner Einschätzung gab es keine Zweifel daran, dass mit diesen beiden Namen historische Maßstäbe gesetzt wurden, die für künftige Generationen unerreichbar bleiben. Diese Worte unterstrichen die Respektierung der historischen Größen, obwohl sein eigener Name nun direkt hinter dem Weltmeister von 1990 platziert war.

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Einordnung in den Kontext des Nordderbies

Die Segmentierung der Talkshow war nicht nur ein reines Quiz, sondern diente auch als Vorbereitung auf das bevorstehende Nordderby am Wochenende. Die Diskussion über die historischen Größen des Mittelfelds schuf eine interessante Verbindung zwischen der Vergangenheit des deutschen Fußballs und den aktuellen Konflikten im Ligabetrieb. Durch den Einsatz von Mladen Petric als Gast moderierte Sylvie Walker das Gespräch so, dass sowohl statistische als auch unterhaltende Aspekte im Vordergrund standen. Der Fokus lag dabei darauf, wie die Legenden der Vergangenheit die heutige Wahrnehmung der Sportart prägen.

Reaktion der Öffentlichkeit und Medienberichterstattung

Diese kuriosen Momente aus der DAZN-Show finden schnell ihren Weg in die sozialen Medien und sorgen dort für breite Diskussionen unter den Fans. Die Tatsache, dass ein ehemaliger Profi sich selbst so hoch einstufen musste, wird oft als beinahe schon prophetisch oder zumindest als Zeichen seiner eigenen Bescheidenheit gewertet. Die klare Abgrenzung zwischen Matthäus an der Spitze und den nachfolgenden Generationen zeigt, wie schwer es ist, die ikonischen Figuren der deutschen Nationalmannschaft einzuholen. Die Sendung bleibt damit ein beliebtes Format, das Nostalgie mit aktueller Sportberichterstattung verbindet.