Torsten Mattuschka kritisiert Hannovers Klubführung nach Sandro Wagners Aus

Torsten Mattuschka kritisiert Hannovers Verantwortliche für ihre Distanz zu Trainer Sandro Wagner. Martin Kind bestätigt dem Abgehenden sein Vertrauen, während die Kritik am Umgang mit dem Trainer eskaliert.

Sandro Wagner (38), der im Sommer von Hannover nach Hannover geholt wurde, hat sein Traineramt niedergelegt. Bevor die Zweitliga-Partie gegen Dynamo Dresden stattfand, stellte er sich bei Sky den Fragen zur Situation bei Hannover 96. Die Nachricht von seiner Entlassung sorgte für Aufmerksamkeit in der deutschen Fußballszene und löste eine Diskussion über den Umgang des Vereins mit seinen Trainern aus.

Kritik am fehlenden Rückhalt

Während der Sendung wurde Wagner explizit gefragt, wie sehr er sich nach dem Aus von Boldt fühlt. Seine Antwort war eindeutig: "Jetzt? Also allein gar nicht." Er räumte jedoch ein, dass es nicht nur um die berufliche Ebene geht, sondern auch um zwischenmenschliche Aspekte. Für ihn ist es immer schwierig, wenn jemand aus einer Gruppe geht oder gehen muss. Dies betonte er im Kontext des aktuellen Wechsels.

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Ein weiterer Punkt war die Tatsache, dass sich vor dem Interview offenbar kein Verantwortlicher aus der Klubführung von Hannover 96 den Fragen stellte. Weder das Aufsichtsratsmitglied noch Präsident Martin Kind oder andere Entscheidungsträger wollten mit Sky sprechen. Der Vorwurf lautete, die Verantwortlichen ließen den Trainer mit dieser Situation komplett allein.

Wagner wollte diesen Vorwurf jedoch nicht so groß interpretieren. Er sagte, er mache das gar nicht so groß. Stattdessen versuche das Team, ein gutes Training durchzuführen, eine positive Stimmung zu kreieren und eine gute Taktik für das Spiel zu entwickeln. Im besten Fall sollen die Spiele natürlich gewonnen werden. Wagner weiß jedoch, dass das bislang nicht gelang. "Und das hat nicht funktioniert. Und wenn du als Trainer keine Spiele gewinnst, dann ist es ein bisschen komisch, unruhig", sagte er.

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Mattuschka offenbart Erwartungen

Selbstmitleid ist für Wagner nicht im Spiel. "Ich mag nicht dieses Beschweren und oh, ich bin so allein. Im Endeffekt war ich schon mein ganzes Leben oftmals allein und habe das ordentlich hinbekommen. Und ich bin Kämpfer und habe Bock, mit den Jungs zu arbeiten", erklärte er seinen Charakter.

Interessant wurde der Verlauf, als Sky-Experte und Ex-Profi Torsten Mattuschka sehr deutlich Stellung bezog. Er fragte, ob es vorstellbar sei, dass man im besten Fall das Spiel gewinnt und dann sagt: "Ciao Kakao, macht mal hier allein weiter?" Mattuschka sagte, er habe das Gefühl, dass heute keiner da sei, weil sie nur darauf warten, dass es bei Wagner nicht funktioniert und er der Nächste ist, der geht. Das war seine Meinung.

Wagner lachte und antwortete: "Ich mag ja meinungsstarke Menschen, deswegen mag ich dich. Aber auch das, das tangiert mich gerade gar nicht, null, wirklich. Ich habe echt nur geschaut, wie ich hier die Mannschaft bestmöglich darauf vorbereiten kann, dass wir ein gutes Spiel machen. Und das war mein einziger Fokus." Damit distanzierte er sich von Spekulationen über interne Machtkämpfe.

Vertrauen von Martin Kind

Ein weiterer interessanter Punkt war das Verhältnis Wagners zu Martin Kind. Auf die Frage, wann er zuletzt mit dem Klub-Chef gesprochen habe, antwortete Wagner: "Gestern Abend." Er fügte hinzu, dass Kind ihn auch vor ein paar Tagen angerufen habe. Kind habe gesagt, er habe seine Themen im Verein. Mit Wagner sei er zufrieden. Er habe Vertrauen in ihn. Diese Erklärung von Kind scheint im Widerspruch zu der beobachteten Distanz zu stehen, bietet Wagner aber eine offizielle Absicherung im Hinblick auf seine Leistung.