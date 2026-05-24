Torsten Mattuschka: 'Tag der Amateure' trifft zu für die Stadt Berlin, aber der Rasen ist eine Katastrophe

Der Berliner Sportchef Torsten Mattuschka (45) äußert seine Kritik an der Zustand des Platzes im Berliner Mommsenstadion, in dem das Landespokalfinale ausgetragen wurde. Der Ex-Profi sieht die 'Tag der Amateure'-Veranstaltung als eine Katastrophe für die Stadt Berlin und kritisiert den Zustand des Rasens.

Der Berliner Sport chef Torsten Mattuschka (45) ist nach dem Pokalfinale in Mommsenstadion aufgewühlt. Der Grund: der Rasen. Der Ex-Profi äußert sich bei rbb: "Das ist eine Vollkatastrophe, also wirklich.

Also wirklich.

'Tag der Amateure' trifft zu für die Stadt Berlin. ". Die Landespokalfinal-Partien fanden bundesweit am Samstag statt – groß deklariert als 'Tag der Amateure'. Die Gewinner der jeweiligen Final-Austragungen dürfen an der ersten Runde des DFB-Pokals teilnehmen, erhalten dabei Heimrecht.

Mattuschka weiter: 'Der Görlitzer Park ist besser. Wir präsentieren die Stadt Berlin im Pokalfinale. Für beide Vereine geht's um so viel. Auch monetär.

Und dann spielst du auf so einem Acker. Ich muss mich echt zusammenreißen. Das ist so bodenlos.





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