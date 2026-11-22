Lok-Leipzig-Coach Torsten Ziegner feiert seinen Gegner RSV Stahnsdorf nach dem Sieg in der Regionalliga Nordost. Ein fairer Akt, der die Klasse der Spieler unterstreicht.

Der Lokomotive-Sportverein Leipzig beendet die Hinrunde der Regionalliga Nordost auf dem neunten Tabellenplatz. Im letzten Spiel vor der Winterpause trafen die Leipziger auf den RSV Stahnsdorf aus der Nachbarschaft, der als Vorletzter knapp über der Abstiegszone rangiert. Trotz der unterschiedlichen Tabellenpositionen präsentierte sich der Gegner aus Stahnsdorf als eine echte Gefahr für die Gäste und stellte Lok Leipzig vor einige Herausforderungen.

Faire Geste nach dem Abpfiff

Nach dem Ende des Spiels kam es zu einer ungewöhnlich fair gestalteten Szene zwischen den Trainern beider Mannschaften. Der Sieger-Trainer von Lok Leipzig, Torsten Ziegner, wandte sich direkt an seinen Kollegen Manuel Meister. Ziegner nutzte diesen Moment, um seinem Kontrahenten wertschätzende Worte mit auf den Weg zu geben, die über die reine sportliche Niederlage hinausgingen.

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Ich würde meinem Kollegen doch mal so ein Stück weit ein bisschen was mitgeben, erklärte Ziegner seine Motivation für das direkte Gespräch. Er hob hervor, dass er durchaus der Ansicht ist, dass Stahnsdorf gute Fußballer im Kader hat, die die Dinge wirklich gut machen. Diese Wertschätzung bezog sich auf das technische Können der Spieler von RSV Stahnsdorf.

Kritik an der eigenen Abwehrarbeit

Torsten Ziegner erklärte weiter, dass Lok Leipzig über die kompletten neunzig Minuten einen extrem hohen Aufwand betreiben musste, um den Ball zu halten. Der Grund dafür lag in der Spielweise des Gegners, den der Trainer als extrem gute Zocker beschrieb. Diese Spielweise zwang die Leipziger dazu, sich konstant zu konzentrieren und defensiv stabil zu bleiben, um das Ergebnis nicht zu gefährden.

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Trotz der eigenen Enttäuschung über den Ausgang des Spiels wünschte Manuel Meister und seinen Spielern, dass sie als Team zusammenbleiben. Ziegner betonte, dass es cool anzusehen ist, wie die Mannschaft von Stahnsdorf den Ball nicht einfach nur wegschießt und darauf hofft, dass zufällig etwas passiert. Stattdessen zeigte die Mannschaft eine strukturierte Herangehensweise, die Respekt verdient.

Positives Feedback für den Gegner

Alles Gute für die weitere Saison wünschte der Lok-Coach seinem Kollegen, da die Spielzeit noch lange nicht vorbei ist. Er gab zu bedenken, dass vielleicht alles noch gut werden kann für den Abstiegskandidaten. Diese Worte unterstrichen die menschliche und sportliche Wertschätzung, die im deutschen Fußball oft zwischen den Trainern existiert, auch wenn sie sich auf der anderen Seite des Platzes gegenüberstehen.

Der RSV-Torwart Felix Güldner hatte gegen Lok Leipzig dreimal hinter sich greifen müssen. Dies verdeutlichte die Durchschlagskraft der Leipziger Offensivstärke, während das Verhalten der Mannschaft insgesamt positiv wahrgenommen wurde. Die Kombination aus technischer Qualität und mentaler Stärke war für Torsten Ziegner der Grund für seine positiven Worte.

Keine Notwendigkeit für eine Pause

Was die eigene Leistung betraf, war Torsten Ziegner natürlich sehr zufrieden mit der Darstellung seiner Mannschaft. Es stehen noch drei Spiele der Rückrunde auf dem Plan, was noch drei Wochen harter Arbeit für die Spieler bedeutet. Bis zum Weihnachtsurlaub wollen die Leipziger diesen positiven Trend fortsetzen und die Punkte aus dem Spiel gegen Stahnsdorf als Motivation nutzen.

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Meinetwegen kann es so weitergehen, meinte der Trainer überaus zufrieden. Er fügte hinzu, dass er dementsprechend die Winterpause nicht braucht, da die aktuelle Form und das Ergebnis zufriedenstellend sind. Diese Äußerung spiegelt den hohen Leistungsstandard wider, den Lok Leipzig in der Hinrunde erreicht hat.

Sichtweise der Spieler

Die Notwendigkeit einer Pause oder die Freude über die aktuelle Serie wird von den Spielern wahrscheinlich anders gesehen als von der Trainerbank. Auch wenn der Coach die Arbeit als fortsetzbar betrachtet, steht den Fußballern nach der intensiven Hinrunde wahrscheinlich Erholung bevor. Der Fokus liegt nun darauf, die Form bis zum Saisonende zu halten und die Plätze in der Tabelle zu verteidigen.

Der Sieg gegen den Tabellenletzten festigt den neunten Platz für Lok Leipzig. Die Fairness gegenüber RSV Stahnsdorf zeigt, dass sportlicher Erfolg nicht auf Kosten der gegenseitigen Respektierung geht. Die kommenden drei Wochen werden zeigen, ob dieser Weg nachhaltig ist und die Mannschaft für die Rückrunde gut aufstellt.