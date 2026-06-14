Der Regionalligist wird am Montag auf einer Pressekonferenz den neuen Trainer verkünden. Es wird sich dabei um Torsten Ziegner handeln, der als Fußball-Experte des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bekannt ist.

Die Entscheidung für die Nachfolge des FC Lok Leipzig ist gefallen. Der Regionalligist wird am Montag auf einer Pressekonferenz den neuen Trainer verkünden. Es wird sich dabei um Torsten Ziegner handeln, der als Fußball -Experte des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) bekannt ist.

Zuvor arbeitete er beim MSV Duisburg, den Würzburger Kickers, dem Halleschen FC und lange beim FSV Zwickau. Dort spielte auch der Torhüter von Lok Leipzig, unter Ziegner und feierte mit den Westsachsen den größten Erfolg - den Aufstieg in die 3. Liga im Jahr 2016. Ziegner wird nun mit dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Wachsmuth versuchen, wieder ein starkes Team für eine weitere Saison in der 4.

Liga auf die Beine zu stellen. Zehn Spieler haben Lok Leipzig bereits verlassen. Die gemeinsame Geschichte von Ziegner und Lok Leipzig könnte sich wiederholen. Der Erfolgstrainer hatte große Fußstapfen hinterlassen und Wachsmuth bei der Nachfolgersuche einen gewissen Druck hinterlassen.

Ziegner nutzte die Klausel in seinem neuen Vertrag bis 2028, die ihm bei Nichtaufstieg innerhalb von fünf Tagen die Möglichkeit eines Rückzugs gab. Wachsmuth ist überzeugt, dass Ziegner die richtige Wahl ist, um den FC Lok Leipzig in die 3. Liga zurückzuführen. Ziegner wird nun mit Wachsmuth an die Arbeit gehen, um ein starkes Team für die Saison aufzubauen.

Der FC Lok Leipzig hofft, dass die neue Trainerpaarung Erfolg bringt und die Mannschaft in die 3. Liga zurückkehren kann. Der Vorstandsvorsitzende Wachsmuth ist überzeugt, dass Ziegner die richtige Wahl ist, um den FC Lok Leipzig in die 3. Liga zurückzuführen.

Ziegner wird nun mit Wachsmuth an die Arbeit gehen, um ein starkes Team für die Saison aufzubauen. Der FC Lok Leipzig hofft, dass die neue Trainerpaarung Erfolg bringt und die Mannschaft in die 3. Liga zurückkehren kann





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