Torwart-Duell: Blessin vor harter Entscheidung für Gladbach gegen Dortmund

Nach der Niederlage gegen Hamburg muss Borussia-Trainer Alexander Blessin entscheiden: Bleibt Daniel Batz oder kehrt Moritz Nicolas zurück? Das Duell um Position eins im Tor.

Die Ära der Nullen ist bei Borussia Mönchengladbach vorerst beendet. Daniel Batz musste nach drei aufeinanderfolgenden Gegentoren in den Spielen gegen den Karlsruher SC, das 0:0 gegen Paderborn und nun der 1:3-Niederlage beim Hamburger SV in Hamburg nicht mehr ins eigene Tor greifen. Trotz der drei kassierten Treffer gilt der 35-Jährige weiterhin als bester Spieler der Borussen auf dem Feld.

Keine Macht gegen die Tore

Batz war bei allen drei Gegentoren machtlos und konnte die Ergebnisse nicht verhindern. Diese Leistung stellt Coach Alexander Blessin vor die schwierigste Weichenstellung seiner kurzen Amtszeit als Cheftrainer. Vor der anstehenden Partie gegen Borussia Dortmund am 21. November muss der 53-Jährige entscheiden, ob er Batz erneut auf die Bank setzen oder den im vergangenen Saisonverlauf überragenden Moritz Nicolas degradieren soll. Der Termin für das Heimspiel ist auf 15.30 Uhr angesetzt, das Spiel wird von Sky übertragen.

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Festes Prinzip ohne Kompromisse

Eine freiwillige Aufgabe der Nummer-eins-Position ist bei Daniel Batz nicht in Sicht. Als er von Mainz nach Gladbach wechselte, hatte er zu Saisonbeginn klar definiert, dass Moritz Nicolas die erste Wahl ist. Gleichzeitig betonte er, dass er sich in jeder Trainingseinheit auf höchstem Niveau vorbereite, um am Wochenende der Mannschaft zu nutzen. Auf die Frage von BILD, ob sich an dieser Mentalität etwas geändert habe, umging Batz eine direkte Konfrontation mit Nicolas. Man merkte ihm jedoch an, dass er Gefallen an seiner neuen Rolle als Führungsspieler gefunden hatte, der die Vorderleute lautstark dirigiert und öffentlich Stellung bezieht.

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Emotionen nach HSV-Niederlage

Nach der ersten Niederlage in dieser Reihe zeigte sich Batz enttäuscht, aber auch konstruktiv. Die Gelb-Rote Karte in der Partie gegen Hamburg bezeichnete er als den entscheidenden Knackpunkt des Geschehens. Er betonte, dass die Mannschaft trotz der personellen Nachteile alles auf dem Platz gelassen habe. Die Fans hätten ein gutes Gespür bewiesen und das Einsatzwillen honoriert. Bedauerlich sei lediglich, dass dieses Engagement nicht mit einem positiven Ergebnis belohnt worden sei. Die Enttäuschung überwiege im Nachhinein die positive Arbeit.

Fokus auf Weiterkommen

Trotz der Rückschläge möchte Batz auch die positiven Aspekte der jüngsten Spiele mitnehmen. Er wies darauf hin, dass die Mannschaft nicht chancenlos gewesen sei und den eingeschlagenen Weg weitergehen müsse. Das Ziel sei es, konstant an die eigenen 100 Prozent heranzukommen, idealerweise dabei auch mit der vollen eleven Mann starken Aufstellung. Der Glaube an die eigene Stärke soll dabei nicht schwinden, während die Entscheidung des Trainers noch aussteht.