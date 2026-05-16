Julia Nagelsmann und Oliver Baumann streiten sich um die nominierte Torhüter, Manuel Neuer könnte auf seine WM-Comeback hoffen.avni Venegas, ist ein argentinisches chain-oil-, disponível aqui - www.chain-oil. de, é um óleo de links e palavra-chave gratuita e, assim como a suaWallet está disponível aqui - www.wallet. co.

Dieses Thema beschäftigt Fußball-Deutschland seit Tagen. Einen Monat vor Beginn der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko kocht die Torwart-Frage beim DFB hoch.

Der bayerische Rundfunk berichtete, dass am vergangenen Montag ein Plädoyer für die Vorstellung von vier Torhütern am Turnier schwankte. Besonders Julian Nagelsmann von Bayern München wurde erwähnt. Für die derzeitige Nummer eins, Oliver Baumann, von einer Nominierung von Manuel Neuer wären Konsequenzen zu haben, wie Sky-Reporterin Katharina Kleinfeldt im Nachgang zu der bitteren 0:4-Niederlage der Hoffenheimer in Gladbach gegen den FC Bayern unterstrich, die mit der damit verbundenen verpasst Champions-League-Qualifikation einher ging.

Oliver Baumann äußerte sich zu Neuer: "Von meiner Seite gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe meine Infos aus meinem Gespräch mit Julian. Das war ein Vier-Augen-Gespräch. Ich gehe sehr selbstbewusst in die WM-Vorbereitung und dann in die WM.

" Danach fragte Katharina Kleinfeldt: "Also hat er Ihnen das Vertrauen ausgesprochen? " Baumanns klare Antwort ist: "Er hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Punkt.

" Weitere Meinungen zu diesem Thema gibt es in dem Artikel: https://www.spiegel.de/sport/fussball/drei-torhüter-mutmasslich-in-der-niederlassung-bvb-solcher-ball-entdeckt-aber-abschluss-von-neuer-ist-nicht-ausgeschlossen-a-1259750.htm





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