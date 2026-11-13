Torwart-Riese Ritzy Hülsmann im DFB-U21-Aufgebot

Der 2,05 Meter große Torhüter Ritzy Hülsmann steht erstmals im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft. Details zum Debüt gegen Belgien und seine überraschende Karriere.

Der 22-jährige Torwart Ritzy Hülsmann ist die spektakuläre Überraschung im aktuellen Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft. Der 2,05 Meter große Keeper des französischen Zweitligisten Stade Reims wurde am Freitag von Bundestrainer Antonio Di Salvo für die anstehenden Länderspiele nominiert. Hülsmann erhält damit die seltene Ehre, erstmals in seiner gesamten Profikarriere das DFB-Trikot zu tragen und einen lang gehegten Traum zu erfüllen.

Debut gegen Belgien und Kroatien

Die nominierten Spieler stehen für zwei entscheidende Partien im Tor oder als Ersatz zur Verfügung. Das erste Spiel findet heute in Essen gegen die Auswahlmannschaft Belgiens statt. Anschließend reist die Mannschaft am kommenden Dienstag nach Rijeka, um dort gegen die Nationalmannschaft Kroatiens anzutreten. Der gebürtige Trierer durchlief seine Jugendausbildung bei den Junioren des 1. FC Kaiserslautern, bevor er seinen Weg durch verschiedene Stationen nahm.

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Werbung für Spermium-Produkt

Eine wenig bekannte, aber kuriose Episode aus Hülsmanns Vergangenheit betrifft seine Zeit beim österreichischen Erstligisten TSV Hartberg. In der vergangenen Saison trug der Torwart ein Trikot, das die Marke "PROFERTIL" bewarb. Dieses Nahrungsergänzungsmittel zielt darauf ab, die Sperma-Qualität zu verbessern und richtet sich speziell an Männer mit Einschränkungen der Fruchtbarkeit. Die Werbung war prominent platziert und zeigte den Unternehmensnamen zentral auf der Brust.

Unter dem Firmennamen prangte zudem der Schriftzug "#1 SPERMBOOSTER". Ergänzt wurde das Design durch eine grafische Abbildung eines Spermiums. Diese Aufmachung sorgte in der Vergangenheit für viel Aufmerksamkeit und Amüsement in der Sportberichterstattung, bleibt für Hülsmann jedoch eine amüsante Erinnerung an seine Zeit in Österreich.

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Transfer und sportlicher Erfolg

Trotz der kuriosen Trikots konnte Hülsmann sportlich überzeugen. Seine starken Leistungen auf dem Platz machten ihn für andere Vereine interessant. Im Juli kauften ihn Stade Reims für 2,5 Millionen Euro vom TSV Hartberg ab. Seit seinem Wechsel nach Frankreich hat er sich als torhütarischer Stabilisator etabliert und überzeugt die Verantwortlichen durch seine Konstanz und seine physischen Voraussetzungen.

Die hohe Summe des Transfers unterstreicht das Vertrauen in das Potential des Riesenkeepers. Sein jetziger Sprung in die U21-Auswahl ist die logische Konsequenz aus seiner fortwährenden Entwicklung und den sichtbaren Fortschritten in der französischen zweiten Liga. Trainer Antonio Di Salvo setzt bewusst auf dieses Talent, um die Defensivlinie zu stärken.

Größenwahn und Teamdynamik

Hülsmanns außergewöhnliche Statur von 2,05 Metern sorgt auch für humorvolle Momente im Team. Bereits früher gab es Anekdoten, die seine Größe in den Fokus rückten. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg, Muhammed Damar, erzählte auf einer Pressekonferenz von seiner ersten Begegnung mit dem Torwart. Damar witzelte, dass er zunächst dachte, es handle sich um einen Fernsehturm.

Auf die Frage nach den Ursachen für seine enorme Größe, antwortete Hülsmann schlicht, dass dies seine Gene seien und seine Eltern ebenfalls groß wären. Solche Lockerheiten helfen, den Druck bei internationalen Einsätzen zu nehmen. Die Mischung aus sportlicher Exzellenz und menschlicher Erdung macht Ritzy Hülsmann zu einer interessanten Persönlichkeit im deutschen Nachwuchs.

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Zukünftige Erwartungen

Für die kommenden Spiele gegen Belgien und Kroatien liegt die Aufgabe darin, die gute Form von Stade Reims in den Nationaldress zu übertragen. Die U21-Elf steht vor wichtigen Aufgaben in der Qualifikation oder im laufenden Wettbewerb, abhängig vom aktuellen Turnierstatus. Hülsmann muss zeigen, dass er dem hohen Anspruch der Nationalmannschaft gerecht wird.

Die Nominierung markiert einen Wendepunkt in der jungen Karriere des Torwarts. Es bleibt abzuwarten, ob er bereits gegen Belgien zum Einsatz kommt oder als Backup fungiert. Unabhängig von seiner konkreten Rolle im Kader ist die Berufung ein Meilenstein, der ihn fest in den Fokus des deutschen Fußballs rückt. Die Medienlandschaft beobachtet die Entwicklung mit großem Interesse.