Torwarttrainer Patrick Ecke geht nach Finnland

Patrick Ecke, ein erfahrener Torwarttrainer, hat seine Bewerbung für die B-Lizenz beim Deutschen Fußball-Bund erneut abgelehnt. Statt weiter auf einen Platz in Deutschland zu warten, absolviert er die Ausbildung künftig in Finnland.

Für Patrick Ecke reicht es jetzt. Nachdem seine Bewerbung für die Torwarttrainer - B-Lizenz beim Deutschen Fußball-Bund erneut gescheitert ist, geht der Torwarttrainer einen ungewöhnlichen Weg. Statt weiter auf einen Platz in Deutschland zu warten, absolviert der 34-Jährige die Ausbildung künftig in Finnland .

Dabei fehlte Ecke in diesem Jahr denkbar wenig zur Zulassung. Dieses Jahr wurde ich abgelehnt, weil wirklich nur eine minimale Punktzahl gefehlt hat, berichtet er. Für die Aufnahme waren 31,25 Punkte erforderlich, Ecke kam auf 30,5. Bereits im Vorjahr war seine Bewerbung gescheitert - damals, weil sein Führungszeugnis um zwei Tage abgelaufen war.

Ich habe letztes Jahr meinen Torwarttrainer-Leistungskurs gemacht und davor die B-Lizenz für Feldspieler erworben. Die brauche ich, um irgendwann die A-Lizenz als Torwarttrainer machen zu können. Für mich soll es auch weiter nach oben gehen - am besten gemeinsam mit RWE, sagt der 34-Jährige. Nach der erneuten Absage zog Ecke Konsequenzen.

Über das UEFA-System kann die Lizenz auch im Ausland erworben werden. So kam schließlich Finnland ins Spiel. Durch das UEFA-System kann ich die Lizenz auch im Ausland erwerben. Über einen Freund kam der Kontakt zustande, und dann habe ich mich dort beworben, erklärt er.

Mittlerweile gehört der Erfurter zu lediglich vier Teilnehmern ohne finnische Staatsangehörigkeit. Für die Präsenztermine muss er regelmäßig nach Finnland reisen. Die Kosten von rund 4000 Euro trägt er dabei aus eigener Tasche. Am deutschen Zulassungssystem lässt Ecke kein gutes Haar.

Ich finde dieses Punktesystem sehr fragwürdig. Wer ein Sportstudium absolviert hat, bekommt deutlich mehr Punkte als jemand, der seit Jahren als Regionalligatrainer arbeitet. Das ist schon Wahnsinn, kritisiert er





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Patrick Ecke Torwarttrainer B-Lizenz Deutscher Fußball-Bund Finnland UEFA-System

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