Tot und explosionsgefährdet: Pottwal treibt an der Nordseeküste

Ein toter Pottwal treibt südlich von Sylt im Wattenmeer. Der Kadaver ist stark verwest und droht zu explodieren. Experten untersuchen den Wal am Montag, um die Todesursache zu klären.

An der Nordsee küste wurde ein seltenes Bild gesichtet: Ein toter Wal treibt im seichten Wasser. Doch Vorsicht: Der Kadaver droht zu explodieren. Erstmals wurde das Tier Freitagabend westlich der Insel Sylt entdeckt. Wegen der Dunkelheit musste der Einsatz auf den nächsten Tag verschoben werden. Samstagmorgen trieb er dann südlich, berichtet Rainer Schulz von der Schutzstation Wattenmeer gegenüber BILD.

Es handelt sich um einen zwischen 12 und 14 Meter langen Pottwal, vermutlich ein toter Jungbulle. Ausgewachsene Tiere werden bis zu 20 Meter lang. Wie der Pottwal starb, ist noch unklar. Aufgrund des Verfallsstadiums ist er seit längerer Zeit tot. Eine Möglichkeit ist, dass der junge Pottwal bereits im tiefen Wasser gestorben ist und durch Strömungen Richtung Land gespült wurde. Um mehr über seinen Tod herauszufinden, wird er am Montag von Experten untersucht. Dafür wurde er von der Küstenwache und Muschelfischern in die Nähe des Hafens Hörnum gebracht. Bis dahin sollte man sich dem stinkenden Kadaver auch nicht per Boot nähern, warnt Schulz. Denn es besteht Explosionsgefahr. An einer Stelle riss der Kadaver bereits auf. „Unter dem Druck der Gase könnte er auch an anderen Stellen explosionsartig platzen“, warnt der Umweltschützer. So nah an unsere Küsten verirren sich Pottwale selten, meist enden diese Sichtungen tragisch. „Pottwale haben im Wattenmeer mit Wellengang große Probleme mit ihrem auf Tiefwasser ausgelegten Echolot. Schiffe, fremde Geräusche – das ist nicht ihr Lebensraum. Sie finden den Ausgang nicht mehr“, erklärt Schulz. 2016 gab es eine Häufung der Fälle. Seitdem ist dies seltener geworden. „Seit zwei oder drei Jahren ist das der einzig





Pottwal Nordsee Sylt Explosionsgefahr Wattenmeer Todesursache

