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Total Chess World Championship Tour startet in Budapest

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Total Chess World Championship Tour startet in Budapest
Magnus Carlsen · Vincent Keymer · Total Chess World Championship Tour
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Budapest ist am 20. November als Austragungsort für die erste Total Chess World Championship Tour - ein ganz neues All-in-One-Schachformat mit 650.000$ Preisgeld.

Am 20. November 2023 startete in Budapest die Total Chess World Championship Tour - das erste Schachturnier, das Schnellschach, Blitzschach und Classic-Schnellschach in einem einzigen Wettbewerb vereint. Das Format verspricht ein dynamischeres und fesselnderes Erlebnis für Fans und Spieler gleichermaßen.

Alle Weltklassiker im Paket

An den 24 Startplätzen sind Schachgiganten wie Magnus Carlsen aus Norwegen, Fabiano Caruana aus den USA, Nodirbek Abdusattorov aus Usbekistan und Rameshbabu Praggnanandhaa aus Indien vertreten. Der deutsche Großmeister Vincent Keymer, 21 Jahre alt, bildet ebenfalls das Feld und steht unter besonderer Beobachtung.

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Das Turnier setzt 650.000 Dollar - etwa 585.000 Euro - als Gesamtpreisgeld an. Die Spielregeln gliedern sich in Fast Classic (45 Minuten, 30 Sekunde = Zug), Schnellschach (15 Minuten, 10 Sekunde = Zug) und Blitzschach (3 Minuten, 2 Sekunde = Zug). Im Auftakt entscheidet ein Blitzturnier über die Spielaufstellung der Gruppenphase.

Spielmechanik und Punkteverteilung

Nach dem Blitzqualifier befinden sich die Spieler in vier Sechsergruppen. Jeder spielt zweimal im Fast Classic mit Schwarz und Weiß gegen alle Konkurrenten. Ein Sieg zählt drei Punkte, ein Remis einen. Darauf folgt ein K.-o.-System, in dem mehrere Partien aus allen drei Varianten gespielt werden. Die drei bestplatzierten Spieler sichern sich Startplätze für weitere Turniere im kommenden Jahr.

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Reaktionen der Spitzenreitern

Magnus Carlsen äußerte sich positiv zum neuen Konzept: Er betonte, dass die Zusammenführung verschiedener Formate einen umfassenderen Überblick über den Schachtakt gewährleiste. Für die Organisatoren von Norway Chess ist die Tour nach eigenen Angaben das innovativste Schachturnier der Welt, anerkannt von der FIDE als ein offizieller Weltmeisterschafts-Titel.

Die Gesamtstruktur soll 2027 eine vollständige Saison ab März ermöglichen. Der Pilotbetrieb im Anantara New York Palace Hotel in Budapest dient als Testlauf für das Regelwerk und die Logistik des neuartigen Wettkampfs.

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