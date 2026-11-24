Die Dokumentation über den Entertainer ist eine filmische Reise in den beruflichen und persönlichen Kosmos von Hans-Peter Kerkeling.

Hape Kerkeling: Er hat als Kind des Ruhrgebiets, als Bestsellerautor auf dem Jakobsweg, als subversivster unter den deutschen Komikern der Fernsehkultur in Deutschland ein unverwechselbares Gesicht gegeben.

Auch wenn er sich meist hinter grandiosen Verkleidungen versteckte: Als Königin Beatrix der Niederlande fuhr er schneller als die echte vor Schloss Bellevue vor, als Horst Schlämmer machte er Wahlkampf, als Kellner servierte er Angela Merkel während ihrer Rede auf dem CDU-Parteitag einen Eisbecher Copacabana. Die Dokumentation über den Entertainer ist eine filmische Reise in den beruflichen und persönlichen Kosmos von Hans-Peter Kerkeling, zu Freunden und Feinden und zu den wichtigsten Stationen seines Lebens und seiner Karriere: vom Ruhrgebiet über Amsterdam bis zum Jakobsweg.

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Der Film ist auch eine unterhaltsame Tour durch die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, in der Hape Kerkeling wie kaum ein anderer Fernsehgeschichte geschrieben und sich dabei immer wieder neu erfunden hat. Unter anderem mit Campino, Anke Engelke, Günther Jauch, Angelika Milster, Rosa von Praunheim, Tahnee, Isabel Varell, Otto Waalkes, Julius Weckauf und Judy Winter.