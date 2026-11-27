Bei einem russischen Luftangriff auf ein Geschäft in der ukrainischen Stadt Nischyn wurden drei Menschen getötet und vier weitere verletzt. Parallel dazu drängt die Bundesregierung darauf, den Krieg räumlich zu begrenzen, während Kiew eine Waffenruhe im Schwarzen Meer zur Sicherung des Lebensmittelexports anstrebt und Vermittlungsbemühungen Dritter nutzt.

Bei einem russischen Angriff auf ein Geschäft in der Stadt Nischyn in der im Norden der Ukraine gelegenen Region Tschernihiw sind drei Menschen getötet worden.

Vier weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt, teilt der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Kodola, mit. Ersten Berichten zufolge könnten mehrere Menschen unter den Trümmern verschüttet sein. Die Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Die Bundesregierung dringt darauf, dass der Ukraine-Krieg nicht auf andere Regionen übergreifen dürfe.

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Es müsse "alles" dafür getan werden, "um diesen Konflikt auch räumlich zu begrenzen", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Er betonte, "dass es allein der russische Präsident in der Hand hat, diesen Krieg über Nacht beenden zu können, indem er nämlich die Kampfhandlungen einstellt". Deutschland setze sich gemeinsam mit seinen Partnern für eine Verhandlungslösung ein.