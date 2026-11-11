Nach dem Tod des 22‑jährigen Verdächtigen im Lisa‑T.-Fall wird die Staatsanwaltschaft aufgefordert, die Umstände des Mädchens zu klären. Der Fall bleibt ungeklärt.

Der 22‑jährige mutmaßliche Täter im tragischen Fall der 13‑jährigen Schülerin Lisa T. verstarb in der Berlin er Klinik. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwochmorgen um 6.25 Uhr seinen Tod nach einer längeren Intensivbeatmung. Damit werden die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn gemäß den gesetzlichen Regeln eingestellt, obwohl die Hintergründe des Mordes noch offen bleiben.

Tote des Anwärters: Ermittlungen stehen still

Der Täter wurde erstmals Sonntagmittag in einem leerstehenden Haus zu ersticken wiedergefunden. Bei der Polizeikontrolle erlitt er lebensgefährliche Kopfverletzungen. Die Polizei vermerkte, dass er versucht haben soll, sich mit einer Schusswaffe zu töten. Sein Tod bedeutet laut Staatsanwaltschaft, dass es keine weitere strafrechtliche Aufarbeitung seiner mutmaßlichen Taten geben wird.

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Beweismaterial: Fahrzeug und Gegenstände aus Altglietzen

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei Fotos eines silberfarbenen Citroën C5 Kombis mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027, das in Altglietzen gefunden wurde. Das Fahrzeug weist sichtbare Karosserieschäden, schwarze Stahlfelgen ohne Radkappen, abgedunkelte hintere Scheiben und eine silberfarbene Dachreling auf. Die Obduktion des Autos soll künftig die Verbindung zur Tat untersuchen.

Verbindung zum Tatort und bisherige Ermittlungen

Der Verdächtige, ein Deutscher aus Berlin, lebte laut Berichten in Marzahn in der Nähe des Wohnhauses von Lisa T. Seine Wohnung wurde am Montag durchsucht, wobei potenzielle Beweismittel sichergestellt wurden. Bislang gibt es keine Hinweise auf einen Mittäter. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor zwei Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie gegen ihn geführt. Sein Jahr Haft wegen mehrfacher Straftaten wurde 2024 in Passau verurteilt, jedoch mit Bewährung ausgesetzt.

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Offene Fragen: Todesursache von Lisa T. und mögliche Pädophilie

Die genaue Todesursache der Schülerin ist bislang unklar. Nach einer Obduktion am Montag sollen weitere Untersuchungen angeordnet werden. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass das Mädchen möglicherweise ein Zufallsopfer eines Pädophilen gewesen sein könnte. Auf eine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und Lisa T. konnten bisher jedoch keine belastbaren Hinweise hinreichend bestätigt werden.

Ausblick: Rechtliche Konsequenzen und weitere Ermittlungen

Da der mutmaßliche Täter tot ist, enden die strafrechtlichen Verfahren gegen ihn. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Mordes an Lisa T. werden jedoch weitergeführt. Der Fall bleibt ungeklärt, und die Öffentlichkeit wird nicht über das Ergebnis informiert, da die Persönlichkeit der minderjährigen Verstorbenen geschützt ist. Sollten neue Spuren auftauchen, wird die Staatsanwaltschaft diese prüfen, um die rechtlichen Grundlagen des Falls abzuschließen.