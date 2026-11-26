Im Prozess um den Tod von 92 Ziegen auf einem Hof am Ammersee ist ein Landwirte-Ehepaar zu Freiheitsstrafen von jeweils eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Beide haben gegen das Tierschutzgesetz verstoßen, urteilte das Gericht.

Vom Vorzeigehof zum Skandalbetrieb: Die beiden Angeklagten – ein 35-jähriger Landwirt und eine 37-jährige Landwirtin – haben ihre Ziegen nicht ausreichend mit Futter und Wasser versorgt, den Tieren länger anhaltende Schmerzen und Leiden zugefügt und erkrankten Tieren die zwingend erforderliche tierärztliche Behandlung vorenthalten, so das Gericht.

Die betroffenen Ziegen seien deswegen verendet. Die Angeklagten wurden zu jeweils eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Von den mehr als 300 Ziegen konnten 41 gerettet und in einen anderen Stall gebracht werden.

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"Katastrophale Zustände": Schleichender Tod für Ziegen Der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Landsberg am Lech, Alexander Kessler, zeigte sich empört und las den Angeklagten in der Urteilsbegründung die Leviten: "Sie sollten sich in Grund und Boden schämen für das, was Sie getan haben. " Es habe einen schleichenden Tod auf dem Hof in Rieden am Ammersee stattgefunden – katastrophale Zustände seien dort gewesen, sagte der Richter. Die Ziegen hätten erst gelitten, dann Schmerzen gehabt und seien schließlich zu Tode gekommen.