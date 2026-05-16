Toten Buckelwal vor Anholt: Noch unklar, ob es sich um den gestrandeten Wal handelt

Ein Vertreter der dänischen Naturbehörde will am Mittag zusammen mit einer deutschen Tierärztin den toten Buckelwal vor der Insel Anholt untersuchen. Möglicherweise kann die Tierärztin herausfinden, ob es sich bei dem verendeten Tier um den zuvor mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal handelt. Das Schweriner Umweltministerium bekam nach eigenen Angaben keine Daten von der Initiative geliefert. Vor dem Freisetzen des Buckelwals am 2. Mai wurde ein GPS-Sender an der Rückenfinne angebracht, der stetig Ortsdaten liefern sollte. Ob es sich bei dem toten Wal um "Timmy" handelt, müsste ein Foto mit ausreichender Qualität von der Schwanzflosse gemacht werden, um dieses mit einem Foto der Fluke von "Timmy" zu vergleichen.

Mithilfe eines Schleppers und eines Lastkahns wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen "Timmy" oder "Hope" genannt, in einer mehrtägigen Aktion um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als einer Woche wurde er in der Nordsee freigelassen. Seitdem ist unklar, wo sich das Tier aufhält, wie es ihm geht und ob der Wal noch lebt. Ein Vertreter der dänischen Naturbehörde wird am Mittag zusammen mit einer deutschen Tierärztin den vor der Insel Anholt liegenden toten Wal nochmals begutachten. Möglicherweise könne die Tierärztin herausfinden, ob es sich bei dem verendeten Tier um den zuvor mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal handle.

Ob ein Gewebestück des Wals auch nach Deutschland geschickt werden solle, sei bislang nicht bekannt. Der dänische Behördenvertreter sagte, dass es momentan keine Pläne gebe, den Wal-Kadaver zu entfernen. Da er weit vom Strand entfernt liege, störe er niemanden, meinte er, und fügte hinzu, dass sich derzeit mehrere Dutzend Möwen an dem toten Tier satt äßen





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