Toten Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt steckt im Skagerrak

Ein toter Buckelwal, bekannt unter dem Namen 'Timmy', ist vor der dänischen Insel Anholt durch das Skagerrak in die Nordsee getrieben worden und dort verendet.

Mithilfe eines Schlepper s und eines Lastkahn s wurde der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal , von vielen ' Timmy ' oder ' Hope ' genannt, in einer mehrtägigen Aktion rund um die Nordspitze Dänemarks herum durch das Skagerrak in die Nordsee und gen Atlantik gebracht.

Vor mehr als einer Woche wurde er in der Nordsee freigelassen. Seitdem ist unklar, wo sich das Tier aufhält, wie es ihm geht und ob der Wal noch lebt. Bei dem toten Wal vor der dänischen Insel Anholt handelt es sich nach Angaben der Behörden um den als 'Timmy' bekannten, zuvor in der Ostsee gestrandeten Buckelwal. An dem Tier wurde ein zuvor angebrachter Tracker gefunden, wie das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern und die dänische Umweltbehörde mitteilten.

Ein Vertreter der dänischen Naturbehörde wird am Mittag zusammen mit einer deutschen Tierärztin den vor der Insel Anholt liegenden toten Wal nochmals begutachten. Möglicherweise könne die Tierärztin herausfinden, ob es sich bei dem verendeten Tier um den zuvor mehrfach an der deutschen Ostseeküste gestrandeten Buckelwal handelt. Ob ein Gewebestück des Wals auch nach Deutschland geschickt werden solle, sei bislang nicht bekannt. Das Wasser ist dort hüfttief, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Der tote Meeressäuger liegt auf dem Rücken





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