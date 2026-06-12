Toter junger Mann bei Golfplatz entdeckt - Ermittler bitten um Hinweise

Die Leiche eines 27-jährigen ägyptischen Staatsbürgers wurde nahe einem Golfplatz gefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und bittet die Bevölkerung um Mithilfe, da der Tatort und Täter unbekannt sind.

Zwischen gepflegtem Grün und dichtem Wald liegt plötzlich eine Leiche: Am Donnerstag wurde nahe einem Golfplatz der tote Körper eines jungen Mannes entdeckt. Schnell deutete sich an, dass er Opfer eines Gewaltverbrechen s geworden war.

Inzwischen steht auch seine Identität fest: Es handelt sich um den 27-jährigen Ägypter Ahmed D. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wer hat ihn getötet? Und wo ist der Täter? Gegen 15.58 Uhr hatten zwei Frauen den Notruf gewählt. Sie fuhren mit dem Auto auf einer schmalen Straße zwischen Golfplatz und Waldstück und entdeckten die Leiche.

Die Polizei rückte sofort aus und sperrte den Bereich weiträumig ab. Stundenlang waren Beamte der Spurensicherung im Einsatz, um mögliche Hinweise zu sichern. Inzwischen konnte der Tote zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um den ägyptischen Staatsangehörigen Ahmed D. Die Ermittler veröffentlichten am Freitag ein Foto des 27-Jährigen zu Lebzeiten, um mögliche Zeugen zu erreichen.

Doch der Fall gibt weiter Rätsel auf: Vieles deutet darauf hin, dass der Fundort nicht der eigentliche Tatort ist und die Leiche erst später dort abgelegt wurde. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf Motiv, Täter oder den Ort des Verbrechens. Klar ist nur, dass der Mann durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben kam, wie die Untersuchung eines Rechtsmediziners bestätigt hat. Da die Ermittlungen bislang keine entscheidenden Fortschritte gebracht haben, bitten die Behörden nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Angaben zu Wohn- oder Arbeitsort des Opfers machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Besonders wichtig sind auch Hinweise aus dem persönlichen Umfeld von Ahmed D., etwa von Freunden oder Verwandten.

Zudem suchen die Beamten nach möglichen Zeugen der Tat, die etwas beobachtet haben könnten. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 040-4286-56789 entgegen und bittet um besondere Aufmerksamkeit in der Region um den Golfplatz und die angrenzenden Waldgebiete. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch bislang bleibt die Gewalttat rätselhaft





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