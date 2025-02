Toter Pottwal vor Sylt: Explosionsgefahr und Rätsel um Todesursache

Ein toter Pottwal treibt vor Sylt im flachen Wasser und stellt eine Gefahr dar, da er möglicherweise explodieren könnte. Experten untersuchen den Kadaver, um den Todeszeitpunkt und die Ursache festzustellen. Schaulustige werden gebeten, Abstand zu halten.

Am Samstagmorgen entdeckte Rainer Schulz von der Schutzstation Wattenmeer das Tier südlich der Insel. Laut Schulz handelt es sich um einen Pottwal, der zwischen 12 und 14 Meter lang ist – wahrscheinlich ein junger Bulle, da ausgewachsene Pottwale bis zu 20 Meter lang werden können. Die Todesursache ist noch unklar. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungsprozesses ist der Wal jedoch vermutlich schon eine Weile tot. Eine mögliche Erklärung ist, dass der junge Pottwal in tieferem Wasser gestorben ist und durch Strömungen an den Küstenbereich gespült wurde. Experten werden den Kadaver am Montag genauer untersuchen, um den Todeszeitpunkt und mögliche Ursachen festzustellen. Muschelfischer und die Küstenwache haben den Wal in den Hafen von Hörnum auf Sylt geschleppt, wo er später an Land gehievt und zerlegt wird. Es sei besondere Vorsicht geboten, da der Wal-Kadaver eine Explosionsgefahr darstellt. Schulz warnt davor, sich dem stinkenden Tier zu nähern: „Bis dahin sollte man sich dem stinkenden Kadaver auch nicht per Boot nähern“, erklärt er gegenüber der „Bild“. Pottwale sind in der eine seltene Erscheinung. Die Meeresgiganten sind eigentlich auf tiefere Gewässer angewiesen und haben im flachen Wattenmeer große Schwierigkeiten. Laut Schulz kommt es häufig zu Fehlnavigationen, die Pottwale in flachere Küstengewässer wie die Nordsee führen. „Pottwale haben im Wattenmeer mit Wellengang große Probleme mit ihrem auf Tiefwasser ausgelegten Echolot. Schiffe, fremde Geräusche – das ist nicht ihr Lebensraum. Sie finden den Ausgang nicht mehr“, erklärt Schulz. In vielen Fällen enden solche Irrfahrten tragisch, und die Wale verenden. Ein solcher Vorfall ereignete sich auch 2016, als es eine Häufung von Wal-Sichtungen in der Region gab. Seitdem sind solche Fälle seltener geworden. „Seit zwei oder drei Jahren ist das der einzige Wal, der angespült wurde“, so Schulz





