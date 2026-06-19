Totes Baby in Renningen aufgefunden - Identifikation des vermissten Säuglings läuft

Bei der Suche nach einem entführten drei Monate alten Baby in Renningen wurde eine Babyleiche am Rankbach gefunden. Die Polizei prüft, ob es sich um das vermisste Kind handelt. Die Identifikation dauert an.

In Renningen , Baden-Württemberg, wurde bei der Suche nach einem entführten drei Monate alten Baby eine Babyleiche an einem Bachlauf gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um das vermisste Kind handeln könnte.

Der Fund ereignete sich gegen 13.45 Uhr in der Umgebung des Rankbachs, der durch Renningen fließt. Die Ermittler machten zunächst keine näheren Angaben zur Auffindesituation, da dies aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht möglich sei. Die Identifikation des toten Säuglings dauert zurzeit an. Die Suchaktion war am Donnerstag gestartet, nachdem das Baby in der Nacht aus einem Kinderwagen entführt worden war.

Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber BILD, dass das Kind für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war und dann aus dem Kinderwagen gehoben und mitgenommen wurde. Die Eltern erstatteten daraufhin Vermisstenanzeige. An der umfangreichen Suche waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt, darunter DRK-Ortsvereine, das Technische Hilfswerk (THW) und Feuerwehren. Insgesamt wurden 40 Spürhunde eingesetzt, darunter auch Leichensuchhunde.

Zur Unterstützung kamen ein Hubschrauber und mehrere Drohnen zum Einsatz. Diese systematische Absuche der Umgebung, insbesondere auch des Rankbachs, führte schließlich zum Fund des toten Babys. Die Ermittlungen zur Todesursache und zu den Umständen der Entführung laufen auf Hochtouren





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