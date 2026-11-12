Toto Wolff gewinnt Goldenes Lenkrad 2026 und zielt auf neuen Rekord

Mercedes-Teamchef Toto Wolff erhielt den AUTO BILD Motorsport Award beim Goldenen Lenkrad 2026. Nach dem neunten Konstrukteurstitel plant er weiter.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Dienstagabend beim Goldenen Lenkrad in Berlin den AUTO BILD Motorsport Award erhalten. Die Auszeichnung folgte auf eine historisch erfolgreiche Formel-1-Saison für das Team. Dabei sicherten sich der Italiener Kimi Antonelli die Fahrer-Weltmeisterschaft und Mercedes errang den neunten Konstrukteurs-Titel. Diese Erfolge festigen die Dominanz des Teams in der aktuellen Saison.

Auszeichnung durch Boris Becker in Berlin

Der Preis wurde von der Tennis-Legende Boris Becker überreicht. Der 58-Jährige zeigte sich besonders beeindruckt von der medialen Hype-Atmosphäre rund um den neuen Weltmeister Kimi Antonelli. Becker erwähnte dabei die besondere Bedeutung des Erfolgs in Italien. Er erzählte, dass die Landung von Antonelli in Bologna live im Fernsehen übertragen wurde.

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Neben der Ehrung für Antonelli würdigte Becker auch die Arbeit des Teamchefs. Er richtete sich direkt an Toto Wolff und sagte, er bewundere dessen Aufgabe im Spitzensport. Auch die Moderatorin Barbara Schöneberger war anwesend, um den Abend mitzugestalten. Die Zeremonie fand in Berlin statt und unterstrich die Bedeutung der Auszeichnung für die Motorsportszene.

Neuer Rekord für Mercedes und Wolff

Mit dem Sieg zieht Wolff mit der Formel-1-Legende Frank Williams gleich. Beide haben nun neun Konstrukteursmeisterschaften mit ihren jeweiligen Teams gewonnen. Insgesamt holte Mercedes unter der Führung von Wolff seit 2014 bereits 17 Fahrer- und Team-Weltmeisterschaften. Damit stellt Wolff auch den Rekord des früheren McLaren-Bosses Ron Dennis ein.

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Die Zahlen unterstreichen die langfristige Exzellenz des deutschen Teams. Die 17 Titel seit 2014 zeigen eine konstante Leistungsstärke über viele Jahre hinweg. Keine andere Führung hat in dieser Zeit vergleichbare Erfolge in der Formel 1 verbucht. Dies gilt sowohl für die Fahrer- als auch die Teamwertung.

Keine Pause für den österreichischen Teamchef

Trotz der vielen Titel denkt Wolff bereits an die nächsten Herausforderungen. Er erklärte, der Moment der Freude sei leider nur kurz. Man schließe die Augen auf dem Rückflug, dann komme der mühsame Anteil zurück. Es geht dann darum, nachzudenken, wie man das nächste Rennen gewinnt.

Einige fragen sich, ob der Österreicher nach 14 Jahren an der Spitze noch Motivation hat. Wolff antwortete mit einem Augenzwinkern auf diese Frage. Er gibt zu, dass er weitermachen wird. Der Grund liegt bei Mercedes-Chef Ola Källenius. Wolff hat ihm bereits mehrfach einen Rücktritt angeboten.

Källenius verhindert Rücktritt von Wolff

Ola Källenius hat Wolffs Pläne für eine Pause stets durchkreuzt. Der Mercedes-Chef sagte immer wieder, dass er die Arbeit weitermachen soll. Wolff berichtet, dass er diese Angebote in den letzten Jahren mehrfach gemacht hat. Jede Ablehnung hat ihn jedoch dazu gebracht, weiterzumachen.

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Für die Konkurrenz ist diese Aussage keine gute Nachricht. Wolff hat nach 17 WM-Titeln noch lange nicht genug vom Gewinnen. Die Ambitionen im Team bleiben ungebrochen hoch. Die Fans und Konkurrenten müssen sich auf weitere intensive Kämpfe um die Spitzenplätze einstellen.