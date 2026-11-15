Toto Wolff im Interview: Kimi Antonelli ist verdienter Formel-1-Weltmeister

Mercedes-CEO Toto Wolff spricht über Kimi Antonellis historischen Titelgewinn, die Rolle des 20-Jährigen als jüngster Champion und die Zukunft von Lewis Hamilton und George Russell.

Mercedes -Teamchef und CEO Toto Wolff hat sich in einem ausführlichen Gespräch zu den jüngsten Entwicklungen im Sport geäußert. Im Zentrum der Erklärung steht der 20-jährige Kimi Antonelli, der durch seinen Erfolg den Status als jüngster Weltmeister der Geschichte der Formel 1 erlangt hat. Wolff würdigte die Leistung des jungen Fahrers und betonte gleichzeitig die hohe Verantwortung, die er als Führungskraft der über 1500 Mitarbeiter beim Rennstall trägt.

Antonellis historischer Titelgewinn und Fahrerkader

Kimi Antonelli hat mit 20 Jahren und 68 Tagen den Rekord aufgestellt, der ihn zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 macht. Toto Wolff bezeichnete die erbrachte Leistung als phänomenal und hob hervor, dass es außergewöhnlich sei, in diesem jungen Alter eine solche Druckresistenz und mentale Stärke zu zeigen. Der Teamchef erklärte, dass das Mercedes-Team nicht eine Sekunde an den Fähigkeiten des Finnen gezweifelt habe, obwohl Antonelli in seiner Debütsaison vor einem Jahr in neun Rennen ohne Punkte blieb. Trotz der damaligen harten Kritik an Antonellis Talent und der Frage, ob er es verdiene, in einem Top-Team wie Mercedes zu fahren, wurde an der Entscheidung festgehalten.

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Dieses Engagement hat sich auszahlen. Antonelli hat die hohen Erwartungen erfüllt, wobei das Team ihn jedoch nicht in Watte gepackt hat. Es war von Anfang an klar, dass konkrete Leistungen eingefordert wurden, was nun mit dem Titelgewinn belohnt wurde. Der Finne gehört fest zum Mercedes-Team wie die Räder zum Auto, eine Loyalität, die auch in seiner Aussage nach dem Sieg zum Ausdruck kam, dass er sich nicht vorstellen kann, für ein anderes Team als Mercedes zu fahren. Die Beziehung zwischen Wolff und dem Fahrer, die bereits seit Antonellis elftem Lebensjahr besteht, geht über das rein Professionelle hinaus.

Finanzielle Aspekte und Vertragsverhandlungen

Ein wichtiges Thema in der Formel 1 sind immer die Gehaltsstrukturen. Wolff kommentierte keine konkreten Zahlen, gab jedoch Entwarnung bezüglich der finanziellen Situation des neuen Weltmeisters. Das Grundgehalt von rund vier Millionen Euro sei für einen Formel-1-Piloten durchschnittlich, nicht weltmeisterlich, aber finanzielle Sorgen müsse sich Antonelli aufgrund dieser Summe nicht machen. Für Kimi und seine Familie stehe jedoch nicht primär das Geld im Vordergrund, sondern der Umstand, in einem konkurrenzfähigen Auto zu sitzen. Gleichzeitig ist dem Mercedes-Management bewusst, dass ein Weltmeister honoriert werden soll, was zukünftige Verhandlungen beeinflussen wird.

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Die finanzielle Komponente ist Teil einer größeren Dynamik. Wolff betonte, dass die Saison bewiesen habe, dass das Team Rennen und Titel gewinnen kann. Dies ist für jeden Fahrer, einschließlich Antonelli, das wichtigste Argument für eine Bindung an das Team. Die Loyalität der Familie Antonelli, die Wolff als sehr loyale Menschen charakterisiert, spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese familiäre Bindung hat dazu geführt, dass der junge Star auch nach seinem größten Erfolg keine Ambitionen hegt, den Stall zu verlassen.

Beziehung zu Kimi Antonelli und persönliche Erinnerungen

Die Bindung zwischen Toto Wolff und Kimi Antonelli reicht weit zurück. Vor zwei bis drei Jahren schlief der noch minderjährige Fahrer oft im Haus des Teamchefs in Brackley, da es nicht angebracht war, ihn in ein Hotel zu stecken. In dieser Zeit war Antonelli quasi ein Dauergast bei Wolff und seiner Ehefrau Susie. Die gemeinsamen Abende verbrachten sie oft beim Filmschauen, wobei Susie nach etwa zehn Minuten einschlief. Wolff musste die Filme dann oft allein ansehen, während Antonelli und seine Gastgeberin Schulter an Schulter einschliefen, erschöpft von den intensiven Trainingstagen.

Diese persönliche Ebene unterstreicht, warum das Team so stark an Antonelli geglaubt hat, auch als die Kritik lauter wurde. Die Unterstützung durch die Familie und das Management hat dem Fahrer den Rücken gestärkt. Christian, der Vater von Antonelli, pflege ein respektvolles Verhältnis zu Wolff, was seit den Anfängen so sei. Diese vertrauensvolle Basis war entscheidend, um den jungen Fahrer durch die turbulenten Zeiten seiner ersten Saison zu begleiten, ohne an ihm zu zweifeln.

Reaktion der Fans in Italien und Vergleich zu Schumacher

Eine besondere Reaktion zeigt sich in Italien, der Heimat von Kimi Antonelli. Die Frage, ob der Fahrer dort beliebter ist als Michael Schumacher zu Zeiten seiner Ferrari-Ära, bejahte Wolff. Obwohl die italienischen Fans, die Tifosi, weiterhin für ihr Nationalteam Ferrari fiebern, haben sie das Herz und die Seele für den kleinen Italiener geöffnet. Es sei ein bemerkenswertes Phänomen, dass die Zuschauer nun Ferrari-Shirts mit Mercedes-Kappen kombinieren.

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Beispielhaft dafür war der Lauf in Monza. Die Zuschauer waren ursprünglich traurig, weil keiner der roten Ferrari-Renner den ersten Platz belegte. Gleichzeitig freute man sich aber über den Erfolg von Kimi, der als einer der Ihren auf dem Treppchen stand. Dieser emotionale Mix zeigt, wie sehr der Erfolg von Antonelli die Grenzen des traditionellen Team-Fiebers überwindet. Es verbindet die Begeisterung für die nationale Herkunft des Fahrers mit der Anerkennung für den technischen Erfolg bei Mercedes.

Langfristige Planung und Zukunft von Mercedes

Toto Wolff plant in langen Zeiträumen. Als CEO, der neben Ron Dennis mit 17 Weltmeisterschaftstiteln der erfolgreichste Teamchef in der Geschichte ist, bekommt er kaum Jobangebote. Wolff selbst plant total langfristig und definiert "bald" als einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese Perspektive erklärt auch das Verhalten in Bezug auf Urlaub oder private Ablenkungen. Als CEO könne er sich keinen Party-Urlaub erlauben, selbst nicht für eine Nacht, da er für die Mannschaft an der Rennstrecke und die 1500 Mitarbeiter hinter den Kulissen da sein müsse.

Nach dem Rennen in Brasilien gönnten sich Wolff, George Russell und Lewis Hamilton jedoch einen Wodka-Shot im Flugzeug, eine seltene Ausnahme für den ansonsten alkoholfreien Teamchef. Während der Saison verzichtet er auf Alkohol, um zu 100 Prozent fit zu sein und Jetlag-Effekte zu minimieren. Die Motivation treibt ihn an, nicht auf den Erfolge der vergangenen Saison, bei denen beide Weltmeisterschaften gewonnen wurden, zu ruhen. Das Ziel ist klar, den Erfolg auch im nächsten Jahr zu wiederholen. Die Stolz-Erklärung der eigenen Kinder, die Wolff erreichte, sei nicht überraschend gewesen, bestätige aber die emotionale Belastbarkeit und den Fokus, die für diese Spitzenposition notwendig sind.