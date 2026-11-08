Toto Wolff kündigt George Russell Unterstützung an

Mercedes-Teamchef Toto Wolff will George Russell im Kampf um WM-Platz zwei unterstützen. Eine Bevorzugung vor Kimi Antonelli wird nicht ausgeschlossen, nachdem der Konstrukteurstitel gefeiert wurde.

Der Teamchef von Mercedes-AMG Petronas F1, Toto Wolff, hat öffentlich zugesagt, dass sein Team den britischen Piloten George Russell im Kampf um den zweiten Platz in der Fahrer-Weltmeisterschaft unterstützen wird. Diese Strategie kann durchaus eine gezielte Bevorzugung gegenüber dem aktuellen Weltmeister Kimi Antonelli beinhalten, was Wolff nach dem Großen Preis von Brasilien klar bestätigte.

Wolff betonte, dass das Hauptziel darin besteht, die maximal möglichen Punkte für Russell zu sichern. Obwohl er selbst noch nicht im Detail über die Fahrer-WM nachgedacht habe, sei das Ziel klar definiert. Die Frage, wie Mercedes diese Unterstützung konkret umsetzt, werde intern intensiv diskutiert, wobei eine volle Unterstützung der Chancen des Briten im Duell mit Max Verstappen als plausible Option gilt.

Also read Toto Wolff: Kimi Antonelli soll ein bisschen so werden wie Gianni Agnelli

Strategische Überlegungen zum WM-Duell

Die Situation in der Meisterschaftstabelle bietet Mercedes die Möglichkeit, die sportlichen Prioritäten neu zu justieren. George Russell führt mit 279 Zählern den Kampf um den zweiten Platz an. Im Gegensatz dazu hat Kimi Antonelli den Titel bereits gesichert und kann in den verbleibenden Rennen ohne den Druck des Titelkampfs agieren.

Dadurch fallen für Antonelli keine eigenen Punkte mehr für einen Fahrer-WM-Titel ins Gewicht. Dies eröffnet Mercedes die strategische Freiheit, Ressourcen und Taktiken voll auf die Interessen von George Russell zu konzentrieren. Der Fokus liegt nun darauf, die Differenz zum direkten Konkurrenten Max Verstappen im letzten Saisonabschnitt zu verringern.

Advertisement

Russells Leistung und frühere Fehler

Toto Wolff hob die Bedeutung des vergangenen Rennens für Russell hervor und bezeichnete den Moment im Sao-Paulo-GP ausdrücklich als Meisterschaftstag des Briten. Mercedes hatte sich dort den Titel der Konstrukteursweltmeisterschaft gesichert, einen Erfolg, den Wolff zu großen Teilen Russells Leistung zuschrieb. Er betonte, dass das Team ihm diesen Moment schulde, da Russell die Saison mit schwierigen Phasen durchlaufen hatte.

Ein markantes Beispiel für diese Herausforderungen war das Qualifying in Brasilien unter Regenbedingungen. Russell dominierte die Session zunächst klar und schien auf dem direkten Weg zur Pole-Position. Eine taktische Entscheidung des Teams in der Schlussphase kostete ihn jedoch die Chance auf den ersten Startplatz. Wolff räumte ein, dass diese Entscheidung falsch gewesen sei und Russell damit den besten Startplatz entgangen ist.

Perspektiven für die restliche Saison

Trotz der Enttäuschung im Qualifying sieht Wolff keinen Grund, an der Perspektive von George Russell zu zweifeln. Er erklärte, dass Mercedes die verbleibenden drei Rennen mit voller Intensität angehen werde. Für die kommende Saison ist der Teamchef davon überzeugt, dass der Brite wieder zurückschlagen wird und keine Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit bestehen.

Wolff verglich die aktuellen Schwierigkeiten mit den Erfahrungen bester Sportler der Welt, die oft durch Krisenphasen gehen, bevor sie an die Spitze zurückkehren. Russell soll diese Erfahrungen nutzen, um gestärkt aus der Situation hervorzugehen. Die Unterstützung durch Mercedes könnte somit nicht nur verbal, sondern auch in konkreten sportlichen Maßnahmen greifen.

Advertisement

Feierlichkeiten und nächste Schritte

Nach der Sicherung des Konstrukteurstitels stand für das Mercedes-Team zunächst die Weiterreise zum nächsten Rennen an, was die Möglichkeiten zur Feier zunächst einschränkte. Toto Wolff scherzte daraufhin, dass auf dem Nachtflug möglicherweise ein gemeinsamer Drink erfolgen könnte. Russell reagierte auf diesen Vorschlag direkt mit der Bemerkung, dass es mehr als einer sein würde.

Wolff griff diesen humorvollen Kommentar auf und kündigte an, der Bitte nachzukommen. Für Russell stellt der Erfolg des Teams eine willkommene Aufmunterung nach dem enttäuschenden Qualifying und dem verpassten großen Ergebnis in Brasilien dar. Gleichzeitig hat Wolff klargestellt, dass die Aufmerksamkeit des Teams in den letzten drei Saisonrennen nicht nur auf die Feiertage, sondern auch auf die strategische Stärkung von Russells Chancen für den zweiten WM-Rang gerichtet ist.