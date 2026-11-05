Toto Wolff offenbart Dank an Kimi Antonelli und Mercedes-Team nach WM-Sieg

Mercedes-Chef Toto Wolff schreibt eine lange Mail nach dem WM-Triumph von Kimi Antonelli. Er dankt Eltern, Team und Partner für den gemeinsamen Erfolg.

Mercedes-Personalchef Toto Wolff hat nach dem historischen WM-Triumph von Kimi Antonelli eine lange, 1094 Wörter umfassende interne E-Mail mit dem Betreff "Our success" veröffentlicht. Der 54-Jährige nutzt die Plattform, um öffentlich zu betonen, dass der Titelgewinn keine Einzelleistung ist, sondern das Ergebnis kollektiver Arbeit. Die Nachricht wurde durch Bradley Lord, den stellvertretenden Boss des Rennstalls, auf LinkedIn bekannt gemacht.

Bradley Lord, 46 Jahre alt, erklärte in seiner Veröffentlichung, dass das Teilen interner E-Mails normalerweise nicht zur Unternehmenskultur gehört. Er hofft auf Verständnis von der IT und Personalabteilung, hat die Screenshots der siebenseitigen Nachricht aber bewusst geteilt. Lord betonte, dass alle Mitarbeiter - egal ob in Brackley, Brixworth oder Brasilien - morgens mit dieser Mail des Chefs aufgewacht sind.

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Kimi Antonellis Werdegang und Familie

Toto Wolff beginnt seine Danksagung direkt bei den Eltern von Kimi Antonelli, Marco und Veronica. Als ehemaliger Kartfahrer weiß Wolff, wie schwierig die Balance zwischen Ermutigung und strenger Führung ist. Er lobt Marco dafür, diese Herausforderung täglich meisterhaft zu meistern und instinktiv zu wissen, wann er Kimi antreiben oder ihm Raum geben muss.

Wolff betont, dass die von den Eltern vermittelten Werte weit über den Rennsport hinausgehen. Die Bescheidenheit, Integrität und Loyalität des Weltmeiers, kombiniert mit seinem außergewöhnlichen Ehrgeiz, stammen direkt aus dem Elternhaus. Die Mercedes-Organisation habe die Werte nur weiterentwickelt, aber das Fundament sei von der Familie gelegt worden. Wolff vergleicht den Start ins Leben von Kimi als den besten, den man sich wünschen kann.

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Dank an Teamkollegen und Unterstützer

Neben den Eltern erwähnt Wolff in der Mail zahlreiche weitere Akteure, die zum Erfolg beigetragen haben. Dazu gehören Kimis Kart-Trainer, sein Entdecker, die Ingenieure und Renningenieure. Auch sein Team-Kollege George Russell, 28 Jahre alt, wird namentlich genannt. Bradley Lord selbst, die Presseabteilung und die Arbeiter in den Fabriken erhalten ebenfalls Würdigung.

Ein besonderer Abschnitt gilt Susie Wolff, 43 Jahre alt, der Ehefrau von Toto Wolff. Sie habe ihn ermutigt, seinen Instinkten beim Einsatz von Kimi im Auto zu vertrauen. Es sei enorm wichtig gewesen, jemanden an seiner Seite zu haben, der sowohl die beruflichen Konsequenzen als auch das persönliche Gewicht solcher Entscheidungen versteht. Diese Unterstützung mache einen enormen Unterschied bei der Entscheidungsfindung aus.

Zusammenhalt statt individueller Anerkennung

Am Ende der Mail weist Wolff darauf hin, dass viele Menschen mehr zum Erfolg beigetragen haben, als es oft wahrgenommen wird. Er selbst habe zwar an Kimi geglaubt und eine Entscheidung treffen müssen, aber das Vertrauen sei leichter gewesen, weil so viele gute Menschen ihn vorher unterstützt hätten. Er bezeichnet die Geschichte explizit als "unsere" und nicht als seine persönliche Erfolgsgeschichte.

Die Veröffentlichung dieser Mail durch Bradley Lord löst eine Welle der Anerkennung im Motorsport aus. Sie unterstreicht die Bedeutung von Teamarbeit und familiärer Unterstützung bei der Entwicklung eines Weltmeisters. Die offene Kommunikation über interne Prozesse zeigt eine neue Ebene der Transparenz bei Mercedes, die über das typische Geschäftsgebaren hinaustritt.