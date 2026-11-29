Mercedes-Chef Toto Wolff hat seinen Fahrern George Russell und Kimi Antonelli in Katar deutlich untersagt, weiter um den Sieg zu kämpfen, was an historische Duells zwischen Hamilton und Rosberg erinnerte.

George Russell und Kimi Antonelli übertrieben es mit einem Zweikampf in Katar, weswegen Toto Wolff persönlich seine beiden Piloten zügeln musstepassend ausgedrückt:"Kimi, das war ein sehr gutes Rennen.

Ich meine, abgesehen von den zehn Sekunden, die uns nicht so sehr gefallen haben. Aber der Rest war sehr gut.

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"Es waren im Grunde die einzigen Sekunden, die ein bisschen Spannung an der Spitze gebracht haben an einem ansonsten voneine ähnliche Szene gegeben hatte - nur mit dem Unterschied, dass dort auf der Innenseite Gras lag, wodurch Hamilton die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Rosberg hineinrutschte. Mercedes schied aus und ermöglichtefühlte sich an die Szene erinnert, als er sie im Cooldown-Raum auf dem großen Monitor sah:"Ihr wolltet nicht zufällig einen Hamilton-Rosberg für mich machen", grinste der Drittplatzierte in Richtung der beiden Mercedes-Piloten, doch Antonelli merkte an, dass Toto Wolff sofort danach an den Funk gekommen sei.