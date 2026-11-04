Totschlag: Mörderin von Neugeborenem in Calau festgenommen

Eine 39-jährige Frau steht in Calau unter Tatverdacht, ihr neugeborenes Kind getötet zu haben. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet.

Eine erschütternde Tat ereignete sich in einer Obdachlosenunterkunft in der Niederlausitz, die nun die Justiz beschäftigt. Eine 39-jährige deutsche Frau wird verdächtigt, ihr eigenes Kind kurz nach der Geburt getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Cottbus bestätigte gegenüber Medien diesen schweren Verdacht und teilte mit, dass die Ermittlungen wegen Totschlags bereits laufen.

Fundort und Ermittlungsbeginn

Der tote Säugling wurde am Sonntagabend, genauer gesagt zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, in der Unterkunft entdeckt. Die Einrichtung befindet sich in der Straße Am Bahnhof in der Stadt Calau. Sobald die Fundumstände den Behörden bekannt wurden, reagierten die zuständigen Sicherheitskräfte umgehend. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft nahmen die Arbeit an dem Fall unverzüglich auf, um die Umstände des Todes des Kindes aufzuklären.

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Die Ermittler begannen sofort mit einer intensiven Durchsuchung des Tatorts. Besonders der Hof der Einrichtung sowie ein Nebengebäude wurden sorgfältig untersucht. Auch Mülltonnen in der Nähe des Gebäudes wurden kontrolliert und fotografiert, um mögliche Beweise zu sichern. Die genaue Art und Weise, wie das Kind ums Leben kam, steht nach wie vor noch nicht vollständig im Mittelpunkt der öffentlichen Berichterstattung, da die forensischen Gutwarten im Gange sind.

Festnahme und Haftbefehl

Zu den Tatverdächtigen erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass es sich bei der festgenommenen 39-jährigen Frau um die Mutter des verstorbenen Kindes handelt. Die Festnahme der Frau erfolgte noch am selben Sonntag, dem Tag des Fundes des Säuglings. Sie wurde sofort einer richterlichen Kontrolle unterzogen, um die Rechtmäßigkeit ihrer Inhaftierung prüfen zu lassen.

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Der zuständige Richter am Amtsgericht Cottbus ordnete daraufhin die Untersuchungshaft an. Die Begründung liegt in der Schwere der Tat und der Gefahr der Flucht oder der Beweismittelvernichtung. Die 39-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überführt, wo sie sich bis zum Ausgang des Verfahrens in Haft befindet. Die Unschuldsvermutung gilt selbstverständlich weiterhin, da die Anklage noch nicht erhoben wurde und die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind.

Reaktion des Trägers und nächste Schritte

Die Obdachlosenunterkunft, in der die Tragödie geschah, wird von einem gemeinnützigen Verein betrieben. Dieser Träger ist in den weiteren Ablauf der Ermittlungen direkt involviert, da seine Mitarbeiter möglicherweise als Zeugen auftreten oder Hintergrundinformationen zur Situation der Frau bereithalten müssen. Der Verein steht unter der Beobachtung der Behörden, um sicherzustellen, dass keine weiteren Unterkünfte für den Schutz von Schutzbedürftigen gefährdet sind.

Bisher machte der Staatsanwalt keine Angaben zu den genauen Hintergründen der Tat oder einem möglichen Motiv. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um das gesamte Bild der Ereignisse zu rekonstruieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall vor Gericht entwickeln wird, sobald die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren abgeschlossen und eine Anklage erwogen hat. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Einrichtungen in der Niederlausitz folgen den Entwicklungen mit großer Sorge und Trauer.