Tottenham besiegt Manchester United in einem intensiven Duell

Tottenham Hotspur hat das entscheidende Duell gegen Manchester United für sich entschieden. Der Sieg treffer fiel bereits in den Anfangsminuten, weitere Tore blieben in dem rasanten Spiel aus. Ein wichtiger Faktor war dabei Mathys Tel . Der Tabellen-14. Tottenham empfing nach zwei enttäuschenden Pokal-Ausscheidungen den ebenfalls krisengeschüttelten Tabellen-13. Manchester United .

Das Duell in London wirkte zunächst nicht so dramatisch, vor allem nicht von Seiten der Spurs, die deutlich aktiver in die Partie starteten und diese Dominanz auch lange halten konnten. Dennoch hatte Manchester United die erste Chance in dieser Partie: Ein Dreierpack, bestehend aus Höjlund und Garnacho, scheiterte an Vicario im Tor von Tottenham. Die dritte Chance des Spiels wurde schließlich von Dalot abgewehrt (10.). Dies war ein kurzer Ausbruch der Red Devils, die sich sonst im Spiel nur wenig zeigten. Maddisons Führungstreffer für Tottenham auf der Gegenseite, war zwar nicht zwingend ersichtlich, aber dennoch verdient aufgrund der Spielanteile (13.). Die Hausherren investierten insgesamt mehr in den Angriff. Vor der Pause hatte Manchester United eine gute Phase mit mehreren Ballgewinnen. Garnacho hatte die Riesenchance zum Ausgleich, schoss den Ball aber über das Tor (23.). Kurz darauf übernahm Tottenham wieder die Kontrolle, vor allem mit Mittelstürmer Tel. Manchester United konnte in dieser Phase die Tottenham-Mannschaft nicht herausfordern. Im zweiten Abschnitt setzte sich die Dominanz von Tottenham fort. Es schien zunächst so weiterzugehen wie im ersten Durchgang, ab der 55. Minute entwickelte sich aber ein rasantes Wechselspiel. So entstand ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften immer wieder kurzzeitig die Kontrolle zurücknahmen. Dieser Spielverlauf machte das Spiel spannend, aber weitere Tore blieben aus. Garnacho scheiterte zweimal am stark auftrumpfenden Vicario (55., 58.), während Tel immer wieder Abschlüsse hatte, aber aus nicht idealen Positionen und Lagen. United hatte im zweiten Durchgang Augenhöhe mit Tottenham, hielt in einem immer wilderen Hin und Her gleichwertig mit. Weil Zirkzee einen aussichtsreichen Kopfball nicht aufs Tor bekam (72.), wurde die Zeit in einer nun unterhaltsamen Partie allmählich knapp. In der Schlussphase kamen beide Teams nicht mehr über gute Ansätze hinaus, sodass ein potenzielles Vier-Tore-Spiel keine weiteren Tore zu bieten hatte. Tottenham arbeitete sich dadurch punktetechnisch etwas weiter ins Niemandsland der Tabelle vor - während United sogar auf den 15. Platz abrutschte.





