Tottenham Hotspur plant großen Umbruch: Werner, Son und Raphinha auf der Abschussliste

Tottenham Hotspur steckt in einer schweren Krise und plant einen großen Umbruch im Sommer. Laut Medienberichten sollen Timo Werner, Son Heung-min und Raphinha das Team verlassen.

Tottenham Hotspur erlebt eine der schwierigsten Saisons in seiner Vereinsgeschichte. Mit nur 8 Siegen aus der aktuellen Liga-Saison rangiert der Verein weit abgeschlagen auf dem 14. Tabellenplatz. Die letzten vier Spiele wurden alle verloren, bevor ein 2:0-Sieg gegen Brentford am letzten Spieltag endlich die Negativserie beendete.Auch Trainer Ange Postecoglou steht vor ungewisser Zukunft. Trotz Verlängerung seines Vertrags bis 2027 im Januar, wird über dessen Zukunft spekuliert.

Die Vereinsführung plant einen großen Umbruch und hat bereits in der Winterpause mit Mathys Tel vom FC Bayern München einen Spieler ausgeliehen.Einen größeren Umbruch soll es jedoch im Sommer geben. Laut englischen Medienberichten stehen Timo Werner, Son Heung-min und Raphinha ganz oben auf der Abschussliste der Spurs. Der Abgang von Son, der seit 2015 für den Verein spielt, wäre besonders überraschend. Werner kam im Januar ebenfalls auf Leihbasis nach London, konnte sich aber nicht durchsetzen und wird voraussichtlich im Sommer zurück nach Leipzig wechseln.





