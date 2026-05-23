Tottenham ohne Kapitän im Abstiegsendspiel gegen Everton

Tottenham spielt am Sonntag gegen Everton und ohne seinen Kapitän Cristian Romero im Abstiegsendspiel. Der Trainer Roberto De Zerbi hat entschieden, Romero nach Argentinien zu lassen, um sich bei der weiteren Reha und auf die WM vorzubereiten. Romero selbst hat den Spieler zwischen den Planen und dem Spielverein getrennt gewählt. Trainer De Zerbi zeigt Verständnis für die Frustration der Fans. Er ist sich jedoch sicher, dass die Entscheidung gegen Rodrigo Bentancur die richtige ist.

Tottenham geht ohne seinen Kapitän im Abstieg s-Endspiel! Cristian Romero wird bei der alles entscheidenden Partie am Sonntag gegen Everton (17 Uhr) nicht im Stadion sein.

Trainer Roberto De Zerbi bestätigt, der verletzte Abwehrchef ist nach Argentinien gereist, um sich in der weiteren Reha und auf die WM vorzubereiten. De Zerbi erklärt auf der Pressekonferenz, dass Romero mit dem medizinischen Team gesprochen hat und sich entschieden hat, nach Argentinien zu reisen, um die Reha mit dem argentinischen medizinischen Team abzuschließen. Die Entscheidung war eindeutig, erklärte De Zerbi und betont, dass er aus Vertrauen in Romeros Fähigkeit zur Selbstverwirklichung Entscheidungen treffen wird.

De Zerbi reist weiterhin nach Argentinien, um sich im Freundespiel gegen Belgranovorzubereiten





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