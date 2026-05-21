Tour in die Müll-Hotspots: Immer größer wird der illegale Abfall

Zeller sucht nach Lösungen für die wachsenden Müllprobleme. Politiker fordern Überwachungskameras und höhere Bußgelder. Das bayerische Innenministerium prüft Regeln für Videoüberwachung.

Die Woche von Hermann Zeller beginnt mit einer Tour zu den Müll -Hotspots von Ingolstadt. Zeller arbeitet bei den städtischen Kommunalbetrieben. Montag sei der schlimmste Tag, sagt er.

Seit zwei Jahren macht er den Job, seine Bilanz ist ernüchternd: Das wird von Woche zu Woche schlimmer. Immer mehr Menschen entsorgen ihren Müll illegal: Im Wald, im Wohngebiet, neben Containern. 2022 sammelte die Stadt Ingolstadt 65 Tonnen illegal entsorgten Müll ein, 2025 waren es bereits 194 Tonnen. Demgegenüber stehen gerade einmal rund 40 Geldstrafen, die jährlich erfolgreich verhängt werden





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Kriminalität Barrierefreiheit Müllprobleme Sperrmüll Geldstrafen Videoüberwachung

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