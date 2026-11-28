Touré fordert Günther heraus: Das plant die Grüne
Mit 99,2 Prozent Rückhalt startet Aminata Touré in den Wahlkampf. Diese Ziele setzt sie für Schleswig-Holstein.
Aminata Touré , Sozialministerin Schleswig-Holsteins, freut sich über ihre Wahl auf den Listenplatz Eins zur Landtagswahl 2027. Aminata Touré ist Spitzenkandidatin der Grünen: Die Sozialministerin führt die Liste zur Landtagswahl im April an.
Welche Ziele die 34-Jährige hat. Schleswig-Holsteins Grüne ziehen mit drei politischen Schwergewichten an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Mit überwältigender Mehrheit wählte die Partei in Neumünster Sozialministerin Aminata Touré zur Spitzenkandidatin. Die 34-Jährige erhielt 126 Stimmen bei nur 1 Gegenstimme, das entsprach einer Zustimmung von 99,2 Prozent.
„Hammer, cooler Support von meiner Partei“, sagte Touré. Dahinter folgen Tobias Goldschmidt und Silke Schneider . Touré will Daniel Günther nach der Landtagswahl am 18. April als Regierungschefin beerben.
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