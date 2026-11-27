Der Touristikkonzern will das Image eines reinen Pauschalreiseverkäufers loswerden und sieht sich als Verwalter von Hotels und Ozeankreuzern. Das vor 25 Jahren erfundene Logo soll dabei helfen.

Konzern-Logo am Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises: Ein rotes Lächeln als Imageträger. Der Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel will den Konzern stärker als Hotel-, Kreuzfahrt- und Freizeitunternehmen positionieren und das Logo „Smile“ für ein deutliches Marken-Branding einsetzen.

Das umsatzstärkste Segment „Märkte und Airlines“ erzielt knapp 87 Prozent des Konzernumsatzes, trägt aber nur knapp 14 Prozent zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern bei. Der Geschäftsbereich „Märkte und Airlines“ schrieb im dritten Quartal ein Betriebsergebnis von minus 17,4 Millionen Euro, was den Aktienkurs belastet. Ebel plant, den Anteil eigener und Partnerprodukte auf 80 Prozent zu erhöhen, und betont die Bedeutung starker Marken und differenzierter Produkte im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz.

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Dass die Tui-Führung mit dem Aktienkurs nicht zufrieden ist, vernehmen aufmerksame Zuhörer regelmäßig in den Zwischentönen der Aussagen von Managern des Unternehmens. Gut 20 Prozent hat der MDax‑Wert seit Jahresbeginn verloren.