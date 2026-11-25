Brandenburgs Landestourismusverband erhält erstmals 100.000 Euro Landesmittel. Die Förderung zielt auf stärkere Vermarktung und Entlastung der Branche ab.

Der Landesverband für den Tourismus in Brandenburg erhält im kommenden Doppelhaushalt erstmals eine direkte finanzielle Unterstützung durch das Land in Höhe von 100.000 Euro. Diese Zusage machte der SPD-Generalsekretär Kurt Fischer am Mittwoch im Brandenburger Landtag bekannt. Die Mittel sind gezielt dafür vorgesehen, um mit neuer Dynamik für den Tourismus in den Regionen zu werben und die wirtschaftliche Kraft des Sektors zu unterstreichen. Damit wird eine strukturelle Verbindung zur bisherigen Förderpraxis durchbrochen, die den Verband primär auf kommunaler Ebene verankert sah.

Neue Verankerung im Landeshaushalt

Der Anlass für diese historische Entscheidung war eine ausführliche Debatte über einen Antrag der Koalition, der eine engere Verzahnung der Landes-Tourismuswerbung mit dem allgemeinen Landesmarketing vorsieht. Kurt Fischer betonte, dass diese Finanzspritze es dem Verband ermöglicht, seine Aktivitäten mit frischer Energie auszustatten. Ziel ist es, die spezifischen Stärken der einzelnen Regionen sichtbar zu machen und diese als attraktive Reiseziele zu positionieren. Die Förderung stellt somit eine direkte Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutung des Sektors dar.

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Neben der reinen Marketing-Finanzierung sieht der Antrag vor, dass behördliche Hürden abgebaut werden sollen. Dabei steht die Überprüfung von Verordnungen, Genehmigungsverfahren und Dokumentationspflichten im Fokus. Die Landesregierung beabsichtigt, landesrechtliche Vorgaben für Tourismus-, Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe explizit auf Vereinfachungs- und Entlastungspotenziale hin zu untersuchen. Dies soll die administrativen Lasten für die Branche reduzieren.

Debatte über Tourismus als Wirtschaftsfaktor

Während der Landtagsdebatte bezeichnete der CDU-Abgeordnete Frank Bommert den Tourismus unumwunden als Schatz des Landes Brandenburg. Er argumentierte, dass alles, was Brandenburg ausmache, erfolgreich für die touristische Vermarktung genutzt werden könne. Die politische Aufgabe besteht darin, diesen Schatz zu heben, zu polieren und an die internationale und nationale Zielgruppe zu bringen. Bommert forderte eine konsequente Unterstützung dieser Vermarktungsstrategien.

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Die Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) unterstrich ebenfalls die Bedeutung des Sektors als wichtigen Wirtschaftsfaktor. Sie hob hervor, dass Brandenburg über hervorragende Gastgeberinnen und Gastgeber verfüge. Als empirische Basis für diese Aussage zitierte sie jedoch statistische Erhebungen des umstrittenen Internet-Zimmervermieters AirBnB. Laut dieser Statistik sei die Prignitz die gastfreundlichste Region Deutschlands. Klement betonte, dass die Wirtschaftlichkeit der Gastgeber im Mittelpunkt stehen müsse.

Ein klares Ziel der Ministerin ist es, den Tourismus im Land auch in den Monaten Herbst und Winter stärker zu fördern. Es gelte, sicherzustellen, dass Menschen nicht nur gerne nach Brandenburg reisen, sondern dass die lokale Gastronomie und Beherbergung auch wirtschaftlich erfolgreich bleiben. Diese saisonale Diversifizierung wird als entscheidender Schritt zur Stabilisierung der regionalen Wertschöpfung angesehen.

Kritik und Forderungen nach Kontinuität

Neben den positiven Initiativen gab es auch deutliche Forderungen nach struktureller Sicherheit. Der AfD-Abgeordnete Kai Berger mahnte strikte Kontinuität für die regionale Tourismusförderung an. Er forderte eine flächendeckende Grundfinanzierung durch das Land, insbesondere dann, wenn kommunale Haushalte keine Mittel zur Verfügung stellen. Das Land müsse in solchen Fällen einspringen, um keine Lücken in der Daseinsvorsorge und Infrastruktur entstehen zu lassen.

Der Abgeordnete Stefan Roth warnte im Auftrag der Partei BSW vor den langfristigen Folgen des Fachkräftemangels in der Tourismusbranche. Er betonte, dass man doppelt angehalten sei, für attraktive Arbeitsbedingungen im Tourismus zu sorgen. Die Verbesserung der Arbeitsumgebungen wird als ebenso wichtig erachtet wie die Marketingmaßnahmen, da personelle Engpässe die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit direkt gefährden. Die Kombination aus finanzieller Förderung, regulatorischer Entlastung und Sozialstandards bildet den neuen Ansatz der Landesregierung.