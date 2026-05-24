Touristen Ernst und Dina M. ermordet in Kruger-Nationalpark Afrika

Die US-Amerikaner und British stießen möglicherweise auf Schmuggler oder Wilderer.

Für Ernst M. (71) und seine Frau Dina (73) gehörte Safari-Reisen zum Leben. Im weltberühmteste Kruger-Nationalpark in Südafrika wollten sie erneut die ' Big Five ' sehen – Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard.

Doch noch bevor das Abenteuer richtig losging, wurden die beiden brutal ermordet und ihre Leichen Krokodilen zum Fraß vorgeworfen.. Sie trieben nahe dem berüchtigten 'Crook's Corner' im Limpopo-Fluss – einem Gebiet an der Grenze zu Mosambik und Simbabwe. Seit Jahrzehnten gilt es als Schmuggler- und Wilderer-Hochburg. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sollen die Hände der Opfer gefesselt gewesen sein. Beide wiesen zahlreiche Stichverletzungen am Oberkörper auf





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