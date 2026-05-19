Touristen-Überlastung: Amalfiküste kämpft mit Überfüllung, Kreuzfahrt-Reisende kritisieren

Die Amalfiküste in Süditalien leidet unter touristischer Überfüllung. Touristen drängen sich aneinander, Straßen sind blockiert. Die Region fordert drastische Maßnahmen, um die Situation zu verbessern. Gleichzeitig kritisieren Kreuzfahrt-Reisende die mangelnde Nachfrage und die mangelnde wirtschaftliche Bedeutung ihrer Reisen.

Urlaubs-Hölle statt Postkarten-Idylle: In den engen Gassen der kleinen Orte entlang der Amalfiküste geht an manchen Tagen kaum noch etwas. Touristen drängen sich Schulter an Schulter, Straßen sind komplett verstopft.

Jetzt fordert die Region drastische Maßnahmen. Die als "Ess-und-weg-Touristen" verschriene Kreuzfahrt-Reisenden wollten meist nur schnell ein paar billige Souvenirs einkaufen, verschwinden dann wieder auf den, ohne viel Geld auszugeben. Das Problem: Hotelgäste hätten angesichts der Besuchermassen oft keine Lust mehr, ihre Unterkünfte zu verlassen. Der Ruf der Küstenregion als natürliche Schönheit mit dem Reiz des italienischen Lebensgefühls stehe auf dem Spiel.

Mit den Jahren wurde die Amalfiküste immer häufiger zum Ziel für internationale Kreuzfahrtschiffe. Ähnliche Probleme gibt es in nahegelegenen Regionen. Die Politik versucht, zu beschwichtigen. Man arbeite an Lösungen, heißt es – doch die Möglichkeiten seien begrenzt.

Schon im vergangenen Jahr trafen sich Vertreter mehrerer Der weltweit größte Fachverband der Kreuzfahrtindustrie, die "Cruise Lines International Association", argumentiert zudem mit schlagkräftigen Wirtschaftszahlen: So trage die Kreuzfahrt-Branche jährlich mit 7,3 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt Italiens bei und sichere mehr als 100.000 Jobs





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