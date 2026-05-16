Am Samstag ereignete sich ein tragischer Unfall in Modena, Italien, in dem ein Mann mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern kroch. Mittlerweile gibt es insgesamt acht Verletzte, jedoch vier Schwerverletzte, von denen eine Touristin aus Deutschland ist. Die Ursachen des Vorfalls sind bis heute nicht bekannt, dennoch wird derzeit angezeigt, ob psychiatrische Behandlungen vorliegen.

Unter den Schwerverletzten nach dem Vorfall mit einem Auto in der norditalianischen Stadt Modena ist auch eine deutsche Touristin . Dieser Schluss zieht Bürgermeister Massimo Mezzetti nach einer Lagebesprechung vor Journalisten.

Insgesamt gibt es demnach acht Verletzte, aber vier davon sind schwer. Ein weiteres schwer verletztes Opfer stammt aus Polen, sagte Mezzetti weiter. An einem Samstag traf ein Mann in Modena mit einem Auto in eine Gruppe von Fußgängern. In der Altstadt fuhr der etwa 30 Jahre alte Mann mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten.

Er versuchte danach zu fliehen und verließ das Auto mit einem Vier Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn anschließend überwältigen. Er wurde festgenommen und von der Polizei befragt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit unklar. Seine Wohnung wurde Medienberichten zufolge durchsucht.

Die Nachrichtenagentur Adnkronos meldete, er sei in der Vergangenheit psychiatrisch behandelt worden





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